Captain America, un fan crea un vero scudo rimbalzante!

Un fan nonché youtuber crea per sé una riproduzione dello scudo di Captain America: non è un "semplice" cosplay, perché questo rimbalza sul serio! Ecco le prove in video.

Avete mai visto uno scudo di Captain America dal vero? È molto probabile: i cosplayer di tutto il mondo hanno già provveduto a portare nel mondo reale elementi dei grandi fenomeni di massa come quelli nel Marvel Cinematic Universe. Ma avete mai visto uno scudo di Captain America che rimbalza sul serio come si vede nei film, ed è anche discretamente resistente? Costruirlo non era una passeggiata, ma ha portato a casa il risultato il fan Jake Laser, mattatore del canale JLaservideo, in cui si industria per creare l'impossibile e testarlo sul suo corpo, palestrato il giusto per diventare una celebrità nel settore supereroico.

Nel video mostra le prove: il suo scudo in effetti si avvicina moltissimo nelle reazioni allo scudo visto nei film, lì mosso in CGI. In particolare l'esperimento di Jake ha abbracciato le suggestioni degli allenamenti di Falcon alias Anthony Mackie nella serie The Falcon and the Winter Soldier. Ma in parole povere com'è stata realizzata questa replica quasi del tutto funzionale? Jake riassume così:

È fatto di fibra di carbonio con un anello di vetroresina per garantire il rimbalzo, mantenendo allo stesso tempo la massima resistenza. Lo scudo si connette magneticamente al polso dell'utente e può essere lanciato ruotando il braccio, come fa Captain America.