Captain America (e Chris Evans) potrebbe tornare un giorno, dicono i registi di Avengers Endgame

Mentre mancano soltanto 60 milioni di dollari ad Avengers: Endgame per battare Avatar al box office mondiale di tutti i tempi (sempre non facendo i calcoli con l'inflazione), i fratelli Russo lasciano intendere che in futuro potrebbe esserci un modo di riprendere il personaggio di Captain America con Chris Evans. Durante una conversazione di un paio d'ore in un podcast con Empire Spoiler, i due registi ritornano sulla questione delle regole sui viaggi nel tempo. Come abbiamo appreso guardando il film, a differenza di quanto accade in Ritorno al futuro e in generale negli ultimi trent'anni di salti spazio-temporali cinematografici, in Avengers: Endgame esistono un numero infinito di linee temporali e modificare il passato non altera il presente/futuro della linea temporale dalla quale si è partiti.

Allora, la domanda che tutti ci siamo posti è: alla fine del film, come fa Steve Rodgers/Captain America ad essere invecchiato in quella stessa linea temporale da dove è partito? I fratelli Russo rispondono così: "C'è una storia che lo spiega che noi però nel film non vediamo, La cosa bella del Marvel Cinematic Universe è che se qualcosa non viene raccontato, c'è sempre una possibilità che possa trovare uno spazio narrativo ina produzione futura". Che significa questo? In un film o in una serie, magari fra dieci anni, la Marvel potrebbe voler colmare questa lacuna perché una storia al riguardo c'è ed è conservata in un cassetto. E Chris Evans? Sappiamo che l'attore ha chiuso con il suo personaggio (come ha fatto anche Scarlett Johansson che però ritornerà in un prequel su Black Widow), ma non si può escludere che fra qualche anno possa voler riprendere in mano la questione e interpretare un Cap più maturo, come è accaduto a Hugh Jackman per Logan.



