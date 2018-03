Captain America: Chris Evans lascerà il ruolo dopo Avengers 4

Terminati i due episodi di Avengers: Infinity War dei fratelli Russo (il primo in uscita il 25 aprile prossimo, il secondo, ancora senza titolo ufficiale e che per ora chiameremo Avengers 4, il prossimo anno) Chris Evans abbandonerà il ruolo di Captain America. Era una voce che circolava già da tempo, ma ora l'attore ha rilasciato dichiarazioni che ne confermano l'ufficialità.

"Preferisci scendere dal treno prima di esserne spinto fuori" sarebbe stata la dichiarazione di Evans riportata dal New York Times in un profilo a lui dedicato. Insomma, dopo le riprese supplementari della seconda parte di Avengers: Infinity War a fine anno, niente più Captain America. Almeno non con il volto di Chris Evans.

L'attore è entrato nell'universo Marvel nel 2011 proprio con Captain America: il primo vendicatore, diretto da Joe Johnston. Il film aveva ottenuto il consenso della critica ma incassi non paragonabili a quelli ad esempio a quelli di Iron Man con Robert Downey Jr. Quando però i fratelli Russo hanno preso in mano le sorti dello standalone ecco che anche il botteghino ha iniziato a ripagare eccome, fino a portare l'ultimo Captain America: Civil War a incassare più di 400 milioni di dollari soltanto negli Stati Uniti.