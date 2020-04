Capitan Sciabola Il tesoro di Lama Rama: il film di cappa, spada e di record in Scandinavia

News Cinema

Capitan Sciabola Il tesoro di Lama Ram è un avventuroso affresco per famiglie con tutti gli ingredienti giusti, dalle spade ai galeoni ai cattivi al tesoro da raggiungere, anche metaforico.

C'è chi voleva fare il pompiere, ma molti di più sono cresciuti sognando di mettersi una benda all'occhio e fare il pirata, solcando i sette mari con un galeone, anche se solo dei lego o dei playmobil. Le avventure di cappa e spada non passano mai di moda, come la voglia di sognare eroiche imprese da parte dei bambini a ogni latitudine, non senza una complicità dei genitori.

Capitan Sciabola, inseguendo un tesoro

Non che si realizzino tanti film di avventura, ormai, nel cinema di oggi, e non crediamo sia una cosa positiva. Anche per questo fa piacere che ci sia qualcuno ancora con la voglia di provarci e di proporre a un pubblico ampio, famiglie e ragazzi, di sognare. Oltretutto, Capitan Sciabola: Il tesoro di Lama Rama è una produzione europea, per la precisione norvegese con un intervento britannico. Realizzato nel 2014, prende spunto da una serie di racconti per ragazzi dell'autore norvegese Terje Formoe, che creò per il teatro il personaggio di Capitan Sciabola.



Capitan Sciabola: il tesoro di Lama Rama: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Il tesoro di Lama Rama, diretto da John Andreas Andersen e Lisa Marie Gamlem, racconta del ragazzo orfano Pinky e del celeberrimo Capitan Sciabola, che si avventurano in un magico mondo, quello di Lama Rama. Il giovane cerca il padre di cui non ha più nessuna notizia, oltre che della sua amichetta del cuore Raven. Vuole diventare un pirata, anche lui, vivendo le avventure del mitico capitano, pur non sapendo nuotare. Potrà addirittura salire sulla sua nave dei sogni, la sontuosa e enorme Dark Lady, iniziando un viaggio avventuroso alla ricerca, oltretutto, di un leggendario tesoro, contro l'acerrimo nemico Bjorn Barsk e i suoi sgherri. Buon viaggio e in bocca ai coccodrilli, caro Pinky.



All'uscita, il film aveva il record come produzione per famiglie più costosa del cinema norvegese. Nel film recita anche Janne Formoe, figlia del creatore del Capitan Sciabola, che non si è risparmiato un piccolo cammeo nei panni di un trombettista.