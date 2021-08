Capitan Sciabola e il diamante magico, trama, personaggi e clip del film animato per i più piccoli

News Cinema

Dal 5 agosto è in sala Capitan Sciabola e il diamante magico, un film di animazione rivolto ai più piccoli: ecco di cosa parla e quali sono i protagonisti del racconto.

È da oggi al cinema Capitan Sciabola e il diamante magico, un film di animazione norvegese colorato e movimentato, rivolto ai più piccoli: in questo articolo vogliamo presentarvi qualche clip in italiano e illustrarvi trama e personaggi di questo bizzarro lungometraggio.

Il "diamante magico" del titolo è quello che cerca il fantomatico pirata più temuto di sempre, Capitan Sciabola, aiutato dalla sua ciurma che gli obbedisce ciecamente. Nella clip che segue c'è la premessa della storia: proprio a un passo dal mettere le mani sul diamante in grado di esaudire un desiderio di chi lo possiede, il nostro Capitano realizza di essere stato battuto sul tempo...



Capitan Sciabola e il diamante magico: Clip Italiana Ufficiale del Film "Il tesoro sepolto" - HD

Il Capitano è stato battuto dal vampiro Maga Kahn e dalla malvagia regina Sirikit, che vogliono usare il desiderio per avere la possibilità di muoversi liberamente senza attendere la notte. Poco prima che riescano tuttavia a usare il diamante, questo finisce in mano all'affamato povero ragazzino Marco. Per una serie di strambi equivoci, e per una forte somiglianza di Marco con un suo coetaneo di nome Pinky, Capitan Sciabola riceve una soffiata...



Capitan Sciabola e il diamante magico: Clip Italiana Ufficiale del Film " Rotta verso Baia di Luna" - HD

Capitan Sciabola rapisce quindi il ragazzino Pinky, per farsi dire dove abbia nascosto il diamante. Pinky non sa che pesci prendere, ma per fortuna lo segue sul galeone dei pirati la sua amica Veronica, tutt'altro che fifona come lui: la bambina sogna infatti di diventare una piratessa!



Capitan Sciabola e il diamante magico: Clip Italiana Ufficiale del Film "Vorrei essere un pirata" - HD