Capitan Mutanda: il trailer del pazzo film animato DreamWorks

Capitan Mutanda, film di animazione DreamWorks Animation tratto dall'omonima serie di libri per bambini firmata Dav Pilkey, si mostra con un trailer in lingua originale. Captain Underpants: The First Epic Movie, questo il titolo originale, è diretto dal David Soren di Turbo e si presenta molto bene, con uno stile grafico colorato e molto rispettoso dei disegni incontrati nei libri, e in più una solida scatenata animazione. In lingua originale, Ed Helms doppia il preside mr. Krupp, trasformato dai piccoli George e Harold nell'impavido e improbabile Capitan Mutanda.

Vi lasciamo all'impatto con il movimentato trailer, introdotto da Helms stesso e Kevin Hart (voce di George), impegnati a discutere su un'importante questione: basta un mantello a rendere Capitan Mutanda un supereroe? Il film uscirà negli States a giugno.