Cannes e Venezia unite: l’idea di Gianluca Farinelli ai microfoni di Hollywood Party

La storica trasmissione radiofonica della RAI ha ospitato il direttore della Cineteca di Bologna che ha proposta una scelta festivaliera forte, all’insegna dell’unità.

Unire il Festival di Cannes con la Mostra del Cinema di Venezia: essere visionari e organizzare un solo festival europeo. È questa la proposta lanciata agli organizzatori da Gianluca Farinelli, direttore della Cineteca di Bologna, durante la puntata del 15 aprile di Hollywood Party, la storica trasmissione dedicata al cinema di Rai Radio 3.

Nel giorno in cui Thierry Fremaux, direttore del festival francese, si è espresso a favore di un possibile slittamento in autunno e di una potenziale collaborazione con Venezia, i conduttori Steve Della Casa e Dario Zonta hanno riflettuto con Gianluca Farinelli sul futuro dei festival cinematografici, sul ruolo delle cineteche e degli archivi.

"Viviamo un'epoca eccezionale - ha affermato il direttore della Cineteca di Bologna - bisognerebbe, quest'anno più che mai, pensare in maniera visionaria e spararla grossa. Bisognerebbe [organizzare] un unico grande festival, un festival straordinario, europeo che crede nella cultura e nell'arte. Un festival che si fa magari a settembre, in cui Venezia e Cannes collaborano e fanno un'edizione comune stringendosi la mano. Sarebbe un segnale straordinario del valore dell'Europa, del valore del cinema per l'Europa. Una lezione per tutti, un modo per approfittare di un anno così terribile".

Il dibattito è proseguito a Hollywood Party anche giovedì 16 aprile, ospite della puntata il critico Paolo Mereghetti.

Una proposta che ci sentiamo di sposare in pieno: una situazione straordinaria come questa richiede coraggio, da parte di tutti. Il cinema è un’arte giovane, che si dimostri capace di proposte innovative.