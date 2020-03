Cannes 2020 potrebbe essere cancellato, se la situazione Coronavirus non migliorerà

News Cinema

Lo ha dichiarato il Presidente Lescure aggiustando il tiro rispetto a quanto annunciato con sicumera qualche giorno fa.

Ci voleva un poco di chiarezza in più, da parte dei vertici del Festival di Cannes, riguardo alla possibilità o meno che la prossima edizione si svolga, più o meno regolarmente. Lo ha fatto il Presidente Pierre Lescure, che ha specificato meglio il loro punto di vista, non escludendo la cancellazione, dopo che un comunicato, dai toni in bilico fra la consueta grandeur e un’altrettanto consueta arroganza, aveva confermato con certezza la data di metà aprile per la presentazazione dell’edizione 2020.

In un’intervista al quotidiano Le Figaro, ha così dichiarato, “rimaniamo ragionevolmente ottimisti con la speranza che il picco dell’epidemia sarà raggiunto alla fine di marzo e che respireremo un po’ meglio ad aprile. Ma non siamo inconsapevoli, se la situazione non migliorerà allora lo cancelleremo”. Cosa già avvenuto a molte altre manifestazioni, fra cui Cannes Series e il mercato televisivo MIPTV, previsti proprio a Cannes alla fine di marzo.

Occasione anche per confermare le indiscrezioni dei giorni scorsi sul fatto che il festival non sia assicurato in caso di cancellazione dell’evento. “Confermo che Circeo Group ci ha offerto una polizza per coprire i danni causati dall’epidemia, ma avrebbe coperto colo 2 milioni di euro in danni, mentre il nostro budget supera i 32. Sarebbero state noccioline. La società ha chiaramente fatto la cacciatrice di taglie, e noi abbiamo naturalmente declinato la proposta.

Lescure ha anche rassicurato il quotidiano francese, dicendo che il Festival di Cannes ha risorse sufficienti nei suoi fondi per poter sopravvivere anche se dovesse essere costretto a cancellare quest’anno. “Possiamo permetterci un anno senza incassare soldi”, ha concluso con orgoglio il dirigente. Nessuna menzione di un possibile slittamento dell’evento, che a questo punto possiamo escludere, per volontà stessa del festival.