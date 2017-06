Cane mangia cane: Willem Dafoe in una clip esclusiva del film di Paul Schrader tratto da Edward Bunker

Dopo la presentazione alla Quinzaine des réalisateurs al Festival di Cannes 2016, arriverà nei cinema italiani il 13 luglio prossimo, distribuito da Altre Storie, Cane mangia cane, il film che Paul Schrader ha tratto dall'omonimo best seller di Edward Bunker.

Per il suo crime movie dalle atmosfere pulp, Paul Schrader, autore di capolavori come Taxi Driver, Toro Scatenato, American Gigolò, ha scelto Nicolas Cage per il ruolo di Troy e Willem Dafoe per quello del folle sanguinario Mad Dog.

E proprio Willem Dafoe è protagonista di questa clip italiana che vi mostriamo in anteprima:





Cane Mangia Cane è la storia di tre uomini appena usciti di prigione che devono riadattarsi alla vita di tutti i giorni. Troy, la mente del gruppo, vorrebbe un’esistenza semplice, ma non riesce a liberarsi del suo odio per la legge e a stare lontano dal crimine; Diesel, sul libro paga della mafia, ha perso ogni interesse per la sua casa di periferia e per sua moglie; Mad Dog, il cane sciolto del trio, è un folle sanguinario. Ai tre capita l'occasione per il crimine perfetto, un ultimo colpo che potrebbe sistemarli per il resto della vita. Ci riusciranno? Sicuramente nessuno di loro vuole tornare in prigione, costi quel che costi...