Candyman: uno splendido teaser animato del film racconta una storia di razzismo ancora attuale

È letteralmente da brividi lo splendido teaser trailer animato che riassume la storia di Candyman, il remake di Nia DaCosta del celebre horror del 1992 di Bernard Rose, da una storia di Clive Barker, che racconta metaforicamente una "ordinaria", purtroppo, storia di razzismo. E risuonano purtroppo più attuali che mai le vicende del film e le parole con cui la regista ha condiviso questa meraviglia col mondo:

"Candyman, all'intersezione tra violenza bianca e dolore nero, parla di martiri involontari. Le persone che erano, i simboli in cui le abbiamo trasformate, i mostri che ci hanno detto dovevano essere".

Il corto, realizzato con ritagli, ombre e animato da burattinai, è stato realizzato da un collettivo di Chicago chiamato Manual Cinema, e DaCosta ha annunciato che nel film vedremo altre loro cose. La musica invece è di Robert Aiki Aubrey Lowe, nome d'arte Lichens.

Vi lasciamo con questo piccolo capolavoro, in attesa di Candyman, che in America dovrebbe uscire il 25 settembre.

CANDYMAN, at the intersection of white violence and black pain, is about unwilling martyrs. The people they were, the symbols we turn them into, the monsters we are told they must have been. pic.twitter.com/MEwwr8umdI