Candyman: il reboot spostato a data indefinita del 2021

Il reboot di Candyman diretto da Nia DaCosta e prodotto da Jordan Peele è stato spostato al 2021. Ma c'è un valido motivo.

Una brutta notizia per tutti quelli che aspettavano la nuova versione di Candyman, il reboot del bell'horror del 1992 di Bernard Rose, Candyman - Terrore dietro lo specchio, tratto da "The Forbidden" di Clive Barker, che coniuga un tema quanto mai attuale: il connubio tra orrore e razzismo, al centro anche di una serie come Lovecraft Country. Il film diretto da Nia DaCosta e prodotto da Jordan Peele doveva arrivare nelle sale americane il 16 ottobre 2020, ma la Universal lo ha spostato a una data ancora indeterminata del 2021.

Se non ci fosse stata la pandemia, Candyman sarebbe uscito a giugno. A proposito del nuovo spostamento, DaCosta ha scritto su Twitter:

"Abbiamo fatto Candyman perché si vedesse al cinema. Non solo per lo spettacolo ma anche perché il film parla di una comunità e di storie, di come l'una dia forma alle altre e di come queste diano forma a noi. Parla dell'esperienza collettiva di un trauma, di gioia, sofferenza e trionfo, e delle storie che ci raccontiamo su questo". E ha poi aggiunto: "Volevamo che l'orrore e l'umanità di Candyman diventassero un'esperienza collettiva, comunitaria, quindi lo spostiamo all'anno prossimo, per essere sicuri che tutti possano vedere il film al cinema e condividere quell'esperienza".

Messa così, in effetti, la decisione è comprensibile: relegare Candyman, con tutti i suoi importanti sottotesti, ad una visione casalinga e spesso solitaria, lo avrebbe confuso con decine di horror senza meriti a parte quello di suscitare facili spaventi. Evidentemente gli autori credono molto in questo progetto e questo ci conforta.

Candyman è interpretato da Yahya Abdul-Mateen II, Teyonah Parris, Colman Domingo. Non si sa ancora se e come apparirà il Candyman originale, Tony Todd. Il film è stato scritto da Peele insieme a Win Rosenfield.