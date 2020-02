Candyman: il poster ufficiale e il teaser dell'horror prodotto da Jordan Peele

News Cinema

In attesa del primo trailer del reboot del film del '92, ecco un mini assaggio della paura che ci assalirà a partire dal 12 giugno 2020.

In attesa del trailer di Candyman, previsto per domani, sono arrivati il poster ufficiale del film e un piccolo teaser lanciato su Twitter in cui si vedono alcuni interpreti e si scherza sulle famose "cinque volte" che tanta importanza avevano nell'originale di Bernard Rose, nel quale il mostro si manifestava se qualcuno pronunciava il suo nome per cinque volte (davanti a uno specchio). Come sappiamo, a produrre il reboot è il nuovo maestro dell'horror Jordan Peele, che ne ha scritto la sceneggiatura affidando poi la regia a Nia DaCosta, anche lei autrice del copione. Protagonista del film (non nel ruolo del villain) è il rapper e attore Lakeith Stanfield, che con Jordan Peele ha lavorato in Get Out - Scappa e che ha recitato in Anarchia - La notte del giudizio, Straight Outta Compton e nella black comedy Sorry to Bother You.

Ma veniamo al manifesto. Com'era da aspettarsi, si vedono un uncino, un'ape e una cascata di miele, a ricordarci che il cattivo è un uomo con l'uncino che era morto dopo essere stato cosparso di miele e dato in pasto alle api, un artista figlio di uno schiavo di colore che aveva avuto la malaugurata idea di legarsi a una donna bianca e di concepire con lei un figlio. Il nuovo Candyman arriverà in sala il 12 giugno del 2020. La didascalia che accompagna il tweet con il teaser recita: "Abbiate il coraggio di pronunciare il suo nome", invitando a cliccare per 5 volte sotto le parole scritte per vedere le prime immagini promozionali. Avanti, che aspettate: fatelo immediatamente anche voi (ne basta solo uno di click).

Dare to say his name.



Click below to tweet #Candyman 5 times in one post and get your first look. See the trailer on Thursday.— Candyman (@CandymanMovie) February 25, 2020