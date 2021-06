Candyman: ecco il trailer ufficiale italiano dell'horror di Nia DaCosta!

News Cinema

Uscirà il 23 settembre al cinema con Eagle Pictures Candyman, attesa rilettura dello storico horror tratto da Clive Barker, ed è arrivato il trailer ufficiale italiano.

Come abbiamo più volte detto, e sinceramente, Candyman, rilettura contemporanea del bellissimo horror di Bernard Rose del 1992, tratto da un racconto di Clive Barker, le cui tematiche razziali sono più attuali che mai, è uno dei film che attendiamo con più aspettative. Prodotto da Jordan Peele e diretto da Nia DaCosta, questo nuovo approccio alla storia è rimasto come altri film bloccato dalla pandemia, ma finalmente ci siamo!

Salvo cambiamenti dell'ultim'ora, Candyman dovrebbe uscire il 23 settembre, distribuito da Eagle Pictures, anche se nel trailer italiano appena uscito la data resta sul vago. Comunque eccolo qua, con i suoi protagonisti, a partire da Yahya Abdul-Mateen II, mentre ancora aspettiamo di sapere se Tony Todd, il primo uomo con l'uncino, che si può evocare dicendo per cinque volte il suo nome davanti a uno specchio, apparirà e in che modo in questo reboot.