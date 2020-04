News Cinema

Cancellato il Comic-Con 2020

Adriano Ercolani di 17 aprile 2020 6

La manifestazione non si terrà per la prima volta in 51 anni.

Il Comic-Con 2020, che avrebbe dovuto come sempre tenersi al San Diego Convention Center a partire dal prossimo 23 luglio, è stato cancellato a causa della pandemia di Coronavirus. L’appuntamento per i fan dell’evento è dunque rimandato al 22-25 luglio 2021. Il comunicato ufficiale della direzione del Comic-Con afferma che la decisione è stata a lungo ponderata nella speranza di un semplice rinvio, ma “a causa degli esperti che monitorano la situazione in California non sarebbe sicuro procedere con piani per quest’anno.” Il comunicato dichiara anche che “Situazioni straordinarie richiedono misure straordinarie, e anche se siamo rattristati dalla decisione presa siamo sicuri che è quella giusta.” Il portavoce della convention David Glanzer ha aggiunto che “Aspettiamo con ansia il tempo in cui potremo nuovamente riunirci tutti insieme e condividere tutto l’amore e la gioia.” Per il San Diego Comic-Con si tratta della prima cancellazione in 51 anni di esistenza.

