Camila Cabello è la Cenerentola di Amazon: il film musical è da oggi su Prime Video

Cenerentola, la nuova versione musical della celebre fiaba con protagonista Camila Cabello, è da oggi in esclusiva streaming su Prime Video.

Debutta oggi in streaming su Amazon Prime Video una nuova versione cinematografica in live action di una delle fiabe più note e amate di tutti i tempi, quella di Cenerentola.

Nel nuovo film Amazon Original il ruolo di Cenerentola è interpretato dalla giovane pop star Camila Cabello, al cui fianco recitano attori come Idina Menzel, Minnie Driver, Nicholas Galitzine, Billy Porter e perfino l'ex 007 Pierce Brosnan.

Il nuovo Cenerentola, definito "un'audace rilettura in chiave musical della fiaba tradizionale con cui tutti siamo cresciuti", è stato scritto e diretto da Kay Cannon, sceneggiatrice della trilogia di Pitch Perfect, e racconta di una giovane eroina dai grandi sogni che riuscirà a perseverare per realizzarli con l’aiuto di Fab G, versione pop-millennial della più tradizionale Fata Madrina.



