Cambio tutto: il trailer della commedia con Valentina Lodovini

News Cinema

Uscirà nei cinema il 5 marzo il film Cambio tutto, commedia diretta da Guido Chiesa che poggia tutto il suo peso artistico sulle spalle di Valentina Lodovini.

Valentina Lodovini è la protagonista assoluta della commedia Cambio tutto, in uscita al cinema il 5 marzo.

Il film è diretto da Guido Chiesa e da lui sceneggiato insieme a Nicoletta Micheli e Giovanni Bognetti. I personaggi che ruotano intorno alla figura centrale della Lodovini sono interpretati da Dino Abbrescia, Andrea Pisani, Valeria Perri e Neri Marcorè. Nel cast c'è anche Libero De Rienzo che aveva già lavorato con l'attrice nel 2009 sul set del film drammatico Fortapàsc.

Qui sotto il trailer di Cambio tutto, più in basso la trama del film.



Cambio tutto: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

La trama di Cambio tutto

Giulia ha 40 anni e vive nella frenesia di una grande città sottoposta a ogni tipo di stress. Ogni giorno si trova a dover combattere contro tutti: un nuovo capo senza alcuna esperienza e troppo incline a subire il fascino delle giovani impiegate, un compagno pittore squattrinato e approfittatore con un irrequieto figlio adolescente, una migliore amica presa solo da se stessa e dai suoi amori immaginari, e per non parlare della maledetta bilancia che segna sempre lo stesso peso nonostante la faticosissima dieta... Giulia abbozza, trangugia, si piega, del tutto incapace di farsi rispettare. A nulla servono i tranquillanti che prende da tempo e, stremata, decide di rivolgersi a un counselor olistico, la cui faccia da un po' di tempo inspiegabilmente le appare ovunque. Quello che succede a Giulia quando esce dallo studio del carismatico terapeuta è una vera e propria deflagrazione e tutte le umiliazioni e la rabbia tenute dentro per troppo tempo rimbalzano all'esterno con centuplicata energia. Ma nella vita di Giulia sarà davvero tutto da cambiare?