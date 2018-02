Call of Duty: Stefano Sollima pensa a Tom Hardy e Chris Pine

Il nostro Stefano Sollima, dopo aver completato la regia di Soldado (sequel di Sicario) in uscita a giugno negli States, sta per dedicarsi come sappiamo all'adattamento cinematografico di Call of Duty. La serie di videogiochi dell'Activision cominciò nel lontano 2003, vantando un ultimo episodio pubblicato proprio qualche mese fa, dal titolo Call of Duty WWII, mettendo il giocatore nei panni di soldati in varie epoche storie e anche in ambientazioni futuristiche.

Chiacchierando di un possibile casting con Metro, Sollima ha espresso un interessamento per Tom Hardy e Chris Pine come papabili interpreti del lungometraggio: "Mi piace quasi ogni cosa che ha fatto, attendo il suo Venom. Anche in Mad Max è stato fantastico." Riguardo a Chris Pine, Sollima ci dice: "E' un duro, ma è anche intelligente, può avere senso dell'umorismo ma anche rivestire ruoli drammatici."

S'intende che queste non sono dichiarazioni di casting, ma pensieri in libertà dell'autore di ACAB e Suburra. Il film di Call of Duty non ha ancora una data d'uscita.