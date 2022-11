Calendario Marvel 2024-2026: guida ai 10 film e 6 serie in arrivo al cinema e su Disney+

News Cinema

Vi offriamo una panoramica sui prossimi titoli in arrivo nel Marvel Cinematic Universe, film e serie, da Ant-Man and the Wasp: Quantumania a Avengers: Secret Wars.

Che rapporto avete con i supereroi Marvel?

Intimo?

Avete visto tutti i 30 film del Marvel Cinematic Universe usciti finora, compreso l'ultimo in ordine cronologico e attualmente al cinema, Black Panther: Wakanda Forever? E con le serie su Disney+ che si inseriscono nel quadro narrativo generale come siete messi?

Non sentitevi in obbligo di rispondere, se non alla vostra coscienza, ma è importante che sappiate cosa vi aspetta nei prossimi anni. Se il genere fantasy supereroistico all'inizio vi ha entusiasmato e ora vi sentite piuttosto saturi di quelle dinamiche di racconto che si somigliano un po' tutte, non proseguite la lettura.

Se invece pendete dalle labbra dei Marvel Studios e non potete vivere senza, qui sotto trovate l'elenco che stavate aspettando. D'altra parte, i film di supereroi continuano a far registrare incassi importanti al box office ed è bene, per ora, poter contare su di loro per dare linfa alle sale cinematografiche.

Qui sotto le serie e i film Marvel in arrivo prossimamente, al cinema e su Disney+:

Ant-Man and the Wasp: Quantumania (al cinema 15/02/23)

(al cinema 15/02/23) Secret Invasion (in streaming Primavera 2023)

(in streaming Primavera 2023) Guardiani della Galassia Vol. 3 (al cinema 04/05/2023)

(al cinema 04/05/2023) Echo (in streaming Estate 2023)

(in streaming Estate 2023) Loki 2 (in streaming Estate 2023)

(in streaming Estate 2023) The Marvels (al cinema 26/07/2023)

(al cinema 26/07/2023) Ironheart (in streaming Autunno 2023)

(in streaming Autunno 2023) Agatha: Coven of Chaos (in streaming Inverno 2023/2024)

(in streaming Inverno 2023/2024) DareDevil: Born Again (in streaming Primavera 2024)

(in streaming Primavera 2024) Captain America: New World Order (al cinema 03/05/2024)

(al cinema 03/05/2024) Thunderbolts (al cinema 26/07/2024)

(al cinema 26/07/2024) Blade (al cinema 06/09/2024)

(al cinema 06/09/2024) Deadpool 3 (al cinema 08/11/2024)

(al cinema 08/11/2024) Fantastic Four (al cinema 14/02/2025)

(al cinema 14/02/2025) Avengers: The Kang Dinasty (al cinema 02/05/2025)

(al cinema 02/05/2025) Avengers: Secret Wars (al cinema 01/05/2026)

Ant-Man and the Wasp: Quantumania (al cinema 15/02/23)

Il terzo capitolo della saga dell'uomo formica, che ha protagonisti i due supereroi Scott Lang e Hope Van Dyne, alias Ant-man e Wasp sempre interpretati da Paul Rudd e Evangeline Lilly, approfondisce maggiormente il personaggio di Cassie Lang. La figlia ormai adolescente di Scott avrà un ruolo fondamentale nell'affrontare il villain Kang il Conquistatore, che ha il volto di Jonathan Majors, un personaggio che abbiamo conosciuto in una versione alternativa nella serie Loki. I tre supereroi si spingeranno nell'esplorazione de Regno Quantico, in un'avventura che li porterà a conoscere nuove e strane creature e oltre i limiti dell'immaginazione umana. E, a quanto pare, proprio in Ant-Man and the Wasp: Quantumania si gettano qui le basi per una battaglia che si concluderà nel 2026 con Avengers: Secret Wars.



Secret Invasion (in streaming Primavera 2023)

La serie in 6 episodi Secret Invasion che approderà su Disney+ è basata sull'omonimo fumetto crossover del 2008. La storia racconta di una setta di Skrull che si circola in incognito sulla Terra. L'ultima volta che abbiamo visto Nick Fury è stato nel film Spider-Man: Far From Home, alla fine del quale scoprivamo che lui e la Maria Hill erano in realtà gli Skrull Talos e sua moglie Soren, mentre il vero Nick Fury si trovava nello spazio a bordo di un'astronave degli Skrull. Fury e Talos ora devono collaborare per cercare di fermare gli Skrull che si sono infiltrati nelle sfere più alte dell'Universo Marvel. Oltre a Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn e Cobie Smulders, rispettivamente Fury, Talos e Hill, preparatevi a rivedere anche Don Cheadle e Martin Freeman nei loro ruoli abituali di James Rhodes e Everett K. Ross. E non è tutto. Del cast fanno parte anche Emilia Clarke, Olivia Colman e Kingsley Ben-Adir.



Guardiani della Galassia Vol. 3 (al cinema 04/05/2023)

Li abbiamo intravisti l'ultima volta nel recente Thor: Love and Thunder e ora sono pronti a chiudere la loro trilogia. In Guardiani della Galassia 3 la sgangherata banda di spostati ha assunto un aspetto un po' diverso. Peter Quill, che si sta ancora riprendendo dalla perdita di Gamora, deve tenere insieme i membri del suo team per difendere l'universo e proteggere uno di loro. Una missione che, se non verrà completata con successo, potrebbe anche metter fine ai Guardiani così come li conosciamo. In attesa delle immagini ufficiali del film, potete vedere qui sotto il trailer di Guardiani della Galassia Holiday Special, un cortometraggio natalizio che arriverà su Disney+ a fine novembre.



Echo (in streaming Estate 2023)

Ufficializzato anche il vociferato spin-off di Hawkeye, Echo, incentrato sull'omonima supereroina (il cui vero nome è Maya Lopez) sorda e nativa americana la quale ha la capacità di imitare perfettamente i movimenti e lo stile di combattimento dei nemici. Ad interpretarla sarà Alaqua Cox, che incontreremo prima nei sei episodi di Hawkeye in arrivo tra qualche giorno.



Loki - Stagione 2 (in streaming Estate 2023)

"Passionale e caotica", così sarà la seconda stagione di Loki. Sono parole usate dal suo protagonista Tom Hiddleston che ancora una volta interpreterà il Dio dell'Inganno. "Abbiamo fatto alcune scelte nuove e audaci", ha detto l'attore riferendosi alla prima stagione in cui Loki intraprende un viaggio interiore molto importante per la "maturazione" del suo personaggio. Loki si rendeva conto di avere un lato altruista (che faceva bene anche a lui stesso) da voler aiutare chi gli stava intorno, da Mobius (Owen Wilson) a Sylvie (Sophia Di Martino). Nel cast troveremo anche Ke Huy Quan, l'ex bambino de I Goonies e di Indiana Jones e il tempio maledetto.

The Marvels (al cinema 26/07/2023)

Infine arriva anche il sequel di Captain Marvel che segna il ritorno della Carol Danvers interpretata da Brie Larson. In The Marvels la supereroina intergalattica deve fronteggiare una nuova minaccia, ma questa volta non sarà sola. Accanto a lei ci saranno altri supereroi pronti ad affrontare i villains. Nel cast di questo film diretto da Nia DaCosta (prima regista donna afroamericana al timone di un film Marvel Studios) troveremo anche Samuel L. Jackson, ovviamente nei panni del suo personaggio del Marvel Cineatic Universe, Nick Fury, poi Teyonah Parris, Zawe Ashton e la giovane Iman Vellani che abbiamo conosciuto su Disney+ nel ruolo della protagonista di Ms. Marvel.

Ironheart (in streaming Autunno 2023)

Siete tra i numerosi spettatori che sono recentemente andati al cinema a vedere l'ultimo film Marvel Black Panther: Wakanda Forever? Se sì, vi sarete resi conto che tra i personaggi della storia ce n'è uno che è destinato a uno sviluppo futuro su Disney+. L'attrice Dominique Thorne è l'interprete di Riri Williams alias Ironheart, nome che darà il titolo alla serie in cui conosceremo meglio questa giovane studentessa universitaria. Dal film risulta chiaro che questa ragazza arrivi per raccogliere l'eredità di Tony Stark, per l'intelligenza che la contraddistingue nel creare progetti ingegneristici avanzati.

Agatha: Coven of Chaos (in streaming Inverno 2023/2024)

Agatha: Coven of Chaos vedrà il ritorno di Kathryn Hahn nel ruolo di Agnes, l'impicciona vicina di casa di Wanda e Visione che si rivela essere la potente strega Agatha Harkness. Questa serie spin-off sul personaggio magnificamente interpretato da Hahn, che grazie ai fumetti sappiamo essere scampato alla caccia alle streghe di Salem del XVII secolo, proseguirà presumibilmente gli eventi di di WandaVision in cui Agatha rimaneva intrappolata a Westview con le sembianze di Agnes. Nel cast ci sarà anche Aubrey Plaza.

DareDevil: Born Again (in streaming Primavera 2024)

Il primo boato del pubblico in sala durante la proiezione di Spider-Man: No Way Home è stato per lui, l'avvocato non vedente Matt Murdock che ha il volto dell'attore Charlie Cox. A quel punto era chiaro a tutti che stava salendo a bordo del Marvel Cinematic Universe anche il personaggio di Daredevil che fino a quel punto esisteva in una serie a sé, frutto di una collaborazione tra Marvel Television e gli ABC Studios con la distribuzione di Netflix. Il boss dei Marvel Studios Kevin Feige aveva dunque deciso di far rinascere il supereroe, premiando lo stesso attore che fino a quel momento lo aveva così ben interpretato, per la gioia dei fan, ma ancora non si sapeva quale futuro avrebbe avuto. Dopo averlo visto in She-Hulk, ora sappiamo che ci aspettano ben 18 episodi (più di qualsiasi altra serie prodotta dai Marvel Studios finora) di Daredevil: Born Again. La serie arriverà su Disney+ e farà parte della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe. Anche Vincent D'Onofrio farà ritorno, nuovamente nei panni di Wilson Fisk/Kingpin.

Captain America: New World Order (al cinema 03/05/2024)

Captain America: New World Order segna il debutto cinematografico del nuovo patriottico eroe americano che eredità le resposabilità di Steve Rogers per incarnare una nuova versione del simbolo nel quale l'America può riconoscersi. Il percorso di Sam Wilson, alias Falcon, lo conosciamo. Lo abbiamo visto combattare al fianco del Captain America di Chris Evans diventando uno degli Avengers. Dopo gli eventi di Avengers: Endgame (2019) questo personaggio interpretato da Anthony Mackie, ha proseguito la sua linea narrativa nella serie The Falcon and the Winter Soldier per arrivare a dimostrarsi degno, nonostante fosse riluttante, di essere il nuovo Captain America. Anche senza superpoteri.

Thunderbolts (al cinema 26/07/2024)

Qualcuno ha definito i Thunderbolts come l'equivalente della Suicide Squad di casa DC Comics. Eppure gli sfegatati film Marvel sono contrari a ritenere accettabile questo parallelo perché, come si evince dai fumetti, i primi lavorano compatti come un team sfruttando le singole capacità di ognuno per raggiungere il risultato finale, mentre i secondi sono molto più individualisti e se uno di loro deve salvarsi la pelle non si ferma a pensare troppo ai suoi compagni. Entrambi i team però sono reclutati dal governo e, di fatto, sono tutti anti-eroi. Diretto da Jake Schreier, Thunderbolts raggruppa per una missione di cui ancora non conosciamo i dettagli i seguenti personaggi che abbiamo conosciuto i film o serie precedenti: Valentina Allegra de Fontaine (interpretata da Julia Louis-Dreyfus), Yelena Belova (Florence Pugh), Red Guardian (David Harbour), Ghost (Hannah John-Kamen), Bucky Barnes/Winter Soldier (Sebastian Stan), U.S. Agent (Wyatt Russell) e Taskmaster (Olga Kurylenko).

Blade (al cinema 06/09/2024)

Blade, film che doveva essere da Bassam Tariq ed ora è alla ricerca di un nuovo regista, è il reboot della nota trilogia iniziata nel 1998 con Wesley Snipes. Come ben sappiamo, a vestire i panni del vampiro vigilante che va a caccia di altri vampiri è l'attore due volte premio Oscar Mahershala Ali. Il personaggio è "apparso" soltanto con la voce in una scena nei titoli di coda di Eternals, in cui domanda al personaggio di Dane Whitman, interpretato da Kit Harington, se sia sicuro di voler afferrare la spada chiamata Ebony Blade.

Deadpool 3 (al cinema 08/11/2024)

Diretto da Shawn Levy, il terzo capitolo della saga su Deadpool riporta sullo schermo il supereroe più scorretto e anticonvenzionale di sempre, interpretato da Ryan Reynolds. Non ci sono dettagli sulla trama, ma sappiamo come annunciato dal protagonista in un divertente video sui social con Hugh Jackman, in Deadpool 3 comparirà anche Logan/Wolverine. Il film farà parte del Marvel Cinematic Universe, ma manterrà il divieto ai minori, come annunciato per tenere fede alla personalità irriverente del mutante.

Fantastic Four (al cinema 14/02/2025)

La Fase 6 del Marvel Cinematic Universe inizierà con un altro reboot, quello dei Fantastici 4. Dopo anni di voci tra i fan che si rincorrevano sperando che John Krasinki potesse interpretare il nuovo Reed Richards/Mr. Fantastic, i Marvel Studios hanno alla fine risposto consegnando all'attore proprio quel personaggio. Dove? Nel film Doctor Strange nel Multiverso della pazzia, dunque lasciandosi aperta una porta su un suo ripescaggio futuro. Oppure no, nel caso i nuovi Fantastic Four debbano essere tutte facce mai viste, perché chissà di quale universo tratterà il film. Il regista legato al film è al momento Matt Shankman. Cioè che sappiamo con certezza è che non si tratterà di una origin story.

Avengers: The Kang Dinasty (al cinema 02/05/2025)

È stato annunciato al Comic Con di quest'anno che a dirigere Avengers: The Kang Dinasty ci sarà Destin Daniel Cretton, già regista di Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli. Ci stiamo facendo anche noi ormai un'idea su chi saranno questi nuovi Avengers, nonostante sui tavoli dei Marvel Studios sia tutto programmato e non venga spifferata parola sui piani futuri del Marvel Cinematic Universe. Visto il titolo del film, si direbbe scontato che il cattivo da sconfiggere, dopo Thanos, sarà Kang il Conquistatore, interpretato da Jonathan Majors, che conosceremo bene in Ant-Man and the Wasp Quantumania. Ovviamente, gli appassionati dei fumetti in cui queste storie si sono già svolte, possono essere in grado di capire qualcosa in più.

Avengers: Secret Wars(al cinema 01/05/2026)

Avengers: Secret Wars segnarà un altro momento culminate dell'universo cinematografico che i Marvel Studios hanno portato sul grande schermo, iniziando nel lontano 2008 con Iron Man. Probabilmente sarà un nuovo spartiacque con personaggi e attori in uscita per un ricambio di storie, volti e piani futuri. Sarà un momento di rinnovamento generale in casa Marvel? I film sui supereroi nel 2026 avranno ancora l'appeal che hanno oggi? Esistono molti albi con il titolo Secret Wars, quindi si può prevedere uno sviluppo delle dinamiche narrative, ma fino a un certo punto. Oppure, fin da subito, applichiamo la politica niente spoiler.