Caleb McLaughlin affianca Idris Elba in Concrete Cowboys

Il Lucas di Stranger Things interpreta nel film un adolescente che scopre la sottocultura dei cowboy metropolitani di Filadelfia.

Caleb McLaughlin lo abbiamo incontrato, insieme a Gaten Maratazzo, in occasione della presentazione in Italia della terza stagione di Stranger Things, e lo abbiamo trovato molto simpatico e intelligente. Per questo siamo felici di scoprire, e di annunciarvi, che il giovane attore affiancherà Idris Elba in Concrete Cowboys, film precedentemente intitolato Ghetto Cowboy come il romanzo di Greg Neri che lo ha ispirato.

Di Concrete Cowboys vi avevamo parlato già la scorsa estate dicendovi che avrebbe segnato il debutto nella regia di Ricky Staub, lo sceneggiatore de L'ultimo dominatore dell'aria e di Biancaneve e Il Cacciatore. Anche il copione è suo (e di Dan Walser), mentre a produrre è lo stesso Elba con la sua Green Door Pictures. Nel cast ci sono anche Jharrel Jerome, Lorraine Toussaint e Byron Bowers, e le riprese sono già cominciate.

Concrete Cowboys, che non ha ancora una data di uscita, racconta la storia dell'adolescente Cole (McLaughlin) che si ritrova a vivere, a Filadelfia, con il padre, uomo solitario che non ha mai conosciuto. Nella città il ragazzo entra in contatto con la sottocultura dei cowboy metropolitani e con il loro romantico e poetico stile di vita.

Mentre Idris Elba, che nel 2018 è stato scelto da People come l’uomo più bello del pianeta, ha una lunghissima carriera cinematografica alle spalle (al momento è nelle nostre sale in Fast & Furious - Hobbs & Shaw, mentre in futuro lo vedremo nel musical Cats), Caleb McLaughlin ha all'attivo solo un piccolo ruolo cinematografico (in High Flying Bird di Steven Soderbergh) e qualche serie tv.