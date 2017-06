Caccia al tesoro: sono cominciate a Roma le riprese del nuovo film dei Vanzina

Sono cominciate lunedì 29 maggio a Roma le riprese di Caccia al tesoro, il nuovo film diretto da Carlo Vanzina e interpretato da Vincenzo Salemme, Carlo Buccirosso, Max Tortora, Christiane Filangieri, Serena Rossi e il piccolo Gennaro Guazzo.

Scritto da Enrico e Carlo Vanzina, Caccia al tesoro segue le vicissitudini dell’attore teatrale squattrinato Domenico Greco (Vincenzo Salemme) che abita a casa della cognata Rosetta (Serena Rossi) da cui si fa spudoratamente mantenere. La donna, che è rimasta vedova, ha un figlio di 9 anni malato di cuore che potrebbe sopravvivere solo grazie a una costosa operazione in America. Per trovare i soldi, Domenico e Rosetta vanno a pregare San Gennaro, che improvvisamente risponde alle loro suppliche autorizzandoli a impadronirsi di uno dei gioielli della sua Mitra che è custodita insieme al famoso Tesoro nella cripta della chiesa. In realtà a istigare al furto i due non è il santo ma un parcheggiatore capitato là per caso. I nostri però non se ne accorgono e, insieme a una galleria di personaggi, partono per una "caccia al tesoro" che li condurrà da Napoli a Torino per poi farli arrivare a Cannes. Durante la movimentata avventura il gruppo si imbatterà in poliziotti, rapinatori, camorristi e mercanti d’arte. I toni saranno quelli della commedia più scatenata, e gli imprevisti e le sorprese si succederanno a ritmo rapidissimo.

Caccia al tesoro è una produzione Medusa Film realizzata da International Video 80 e uscirà nelle sale a novembre 2017 distribuito da Medusa Film.