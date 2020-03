Caccia a Ottobre Rosso: l'esordio al cinema di Jack Ryan e il miglior film di sottomarini mai girato

News Cinema

Debuttava trent'anni fa al cinema il personaggio di Tom Clancy che è protagonista di una serie Amazon Prime Video. Anche se, allora, non era davvero lui il protagonista del film. Complici Sean Connery e John Milius.

Trent'anni fa, nel 1990, Hollywood adattava per la prima volta un romanzo di Tom Clancy, e faceva apparire per la prima volta sullo schermo il suo personaggio più famoso: quello dell'intelligentissimo, testardo ed intrepido analista della CIA Jack Ryan. In un film che, però, vede un altro personaggio come vero protagonista della storia. Ecco tutto quello che c'è da sapere su Caccia a Ottobre Rosso, uno dei migliori - se non il migliore in assoluto - tra i film che raccontano storie ambientate e incentrare su sommergibili.

La trama di Caccia a Ottobre Rosso

Siamo nel 1984. Il lituano Marko Ramius è un leggendario ufficiale della Marina Sovietica, al comando di un sommergibile nuclare classe Typhoon, l'Ottobre Rosso, che è dotato di un nuovo sistema di propulsione che gli permette di muoversi così silenziosamente da non essere rilevato dai sonar passivi. Salpato per un'esercitazione Ramius - che ha intenzione di disertare, con la complicità di alcuni ufficiali di bordo e tenendo le sue intenzioni segrete al resto dell'equipaggio - fa rotta verso gli Stati Uniti, mentre un sommergibile americano gli dà la caccia e il resto della Marina Sovietica cerca di fermarlo. Sarà Jack Ryan a capire che Ramius non è impazzito e intende attaccare gli USA da solo, come sostengono i russi, ma che le sue intenzioni sono appunto quelle di disertare e consegnare le nuove tecnologie di cui è dotato il suo vascello nelle mani degli americani.

Il regista: John McTiernan

Caccia a Ottobre Rosso è diretto da uno dei migliori registi di action che abbiano lavorato a Hollywood sul finire del Ventesimo secolo: John McTiernan. Oltre a questo film, sul curriculum McTiernan può vantare le regie di film come Predator; il primo Die Hard e Die Hard - Duri a morire, terzo film della serie; Last Action Hero; Il 13° guerriero; i remake di Rollerball e di Il caso Thomas Crown.

McTiernan non dirige un film dal 2003, quando firmò Basic: dopo essere stato spedito in carcere per spergiuro e per una brutta storia d'intercettazioni telefoniche, non è più tornato a lavorare, se non per la realizzazione di un cortometraggio intitolato The Red Dot, legato all'uscita del videogame Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands.

Al momento risulta in pre-produzione un action di fantascienza che dovrebbe essere scritto e diretto da McTiernan dal titolo Tau Ceti Four. seocndo IMDb racconterà la storia di un gruppo di ribelli che vogliono eliminare gli oligarchi e i militari che terrorizzano un paese in guerra nel remoto sistema solare che dà il titolo al film. Al progetto risultano legati Uma Thurman e Travis Fimmel.

Alec Baldwin, il primo Jack Ryan

Alec Baldwin è stato il primo attore a interpretare Jack Ryan al cinema (o in una serie, se per questo), ma non era stato la prima scelta della produzione di Caccia a Ottobre Rosso. Prima di lui furono considerati Kevin Costner (che rifiutò perché troppo impegnato nella preparazione di Balla coi lupi) e, soprattutto, Harrison Ford, che poi è l'attore che interpreterà Ryan nei successivi due adattamenti di Clancy: Giochi di potere e Sotto il segno del pericolo. Sembra che Ford rifiutò il film perché il copione dava uno spazio relativo al personaggio dell'analista della CIA: una valutazione non inesatta, visto che è Marko Ramius il vero protagonista di questo film.

Baldwin avrebbe voluto continuare a interpretare il personaggio, ma la Paramount - che continuava a puntare su Harrison Ford - lo mise di fronte a scelte contrattuali che lo spinsero a rifiutare, accettando invece l'offerta di chi lo voleva a Broadway a interpretare "Un tram chiamato desiderio".

Dopo Ford, a interpretare Jack Ryan sono poi stati Ben Affleck in Al vertice della tensione e Chris Pine in Jack Ryan - L'iniziazione.

C'è poi la serie televisiva targata Amazon Prime Video dal titolo Jack Ryan che vede John Krasinski nel ruolo del protagonista.





Sean Connery e Scott Glen: i comandanti dell'Ottobre Rosso e del Dallas

Il Marko Ramius di Sean Connery è senza dubbio il protagonista assoluto del film. Goduriosissimo, nella versione originale del film, è l'attore che parla con un accento per metà russo (per esigenze di scena) e per l'altra metà scozzese (perché quell'accento lì Connery non se l'è ai tolto del tutto). Da non sottovalutare però anche l'importanza del personaggio di quel bravissimo attore che è Scott Glenn, che qui interpreta Bart Mancuso, il comandante del Dallas.

Curiosamente, sia Connery che Glenn hanno un passato nelle Marine Militari dei rispettivi paesi d'origine, ed entrambi hanno trascorso del tempo a bordo di veri sommergibili militari, al fianco dei loro comandanti, per imparare il mestiere. A bordo, i due attori ricevevano i rapporti dei membri degli equipaggi esattamente come li ricevevano i veri comandanti; i quali - a loro volta - facevano dare a loro gli ordini che volevano impartire.





Non solo Ottobre Rosso: tre colori per tre sottomarini

La maggior parte delle scene di Caccia a Ottobre Rosso sono ambientate negli spazi angusti di un sommergibile. Non solo l'Ottobre Rosso capitanato da Marko Ramius, ma anche il sottomarino americano USS Dallas e il Classe Alfa sovietico V. K. Konovalov.

Per aiutare il pubblico a orientarsi meglio in questi ambienti, non sempre facilmente riconoscibili, McTiernan e il direttore della fotografia del film, Jan De Bont, hanno illuminato con colori differenti i tre interni: le luci sono blu a bordo dell'Ottobre Rosso, verdi a bordo del Konovalov, e rosse a bordo del Dallas.

John Milius, sceneggiatore non accreditato

Caccia a Ottobre Rosso è stato scritto da Larry Ferguson e Donald Stewart ma, sebbene non accreditati, a mettere mano alla sceneggiatura sono stati anche Robert Garland, David Shaber e, soprattutto, John Milius. Il grande regista e sceneggiatore americano si è occupato in particolare di tutti quei dialoghi che nel film sono in russo, e anche di molte delle battute e dei monologhi di Ramius. A quanto pare fu Conney - che con Milius aveva lavorato in Il vento e il leone - a chiedere a Milius di curare il suo personaggio, allo scopo - perfettamente riuscito - di farne il cuore del racconto.





Caccia a Ottobre Rosso: il Top Gun dei sottomarini

Dopo alcune ritrosie iniziali, dovute alla necessità di mostrare al grande pubblico dettagli delle sue procedure operative, la USS Navy, la marina militare statunitense, ha appoggiato e sostenuto la realizzazione del film di McTiernan. Ciò è avvenuto anche grazie al fatto che diversi importanti ammiragli e membri dello Stato Maggiore erano fan dei libri di Tom Clancy, ma anche perché speravano che la Paramount facesse di questo film il Top Gun dei film coi sommergibili, mostrando al pubblico americano e ai contribuenti in cosa e come venivano investiti i loro soldi e quali risultati riuscivano a ottenere le forze armate americane.

Caccia a Ottobre Rosso: la vera storia che l'ha ispirato

A ispirare la storia del film di McTiernan e il romanzo di Tom Clancy da cui è stato tratto c'è stato un fatto realmente accaduto. Nel novembre del 1975, infatti, il tenente comandante e commissario politico della fregata anti-sottomariano sovietica Storoževoj, Valery Sablin, si ammutinò. Non condusse, come Ramius, la sua nave verso gli Stati Uniti ma verso Leningrado, dove intendeva tenere un discorso e denunciare come Brežnev stesse abbandondando il leninismo e gli ideali comunisti, e di come la patria fosse in pericolo, con una classe dirigente che li stava portando verso l'abisso e la distruzione. La nave venne bloccata dai commando della marina sovietica, e Sablin giustiziato.