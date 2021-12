C'mon C'mon: trailer e poster italiani del nuovo film di Mike Mills con Joaquin Phoenix

News Cinema

Presentato lo scorso ottobre nella Selezione Ufficiale della Festa del Cinema di Roma, C'mon C'mon - nuovo film di Mike Mills con protagonista Joaquin Phoenix - arriverà nei cinema italiani nel marzo del 2022 distribuito da Notorious Pictures. Qui di seguito trovate trailer, trama e poster del film.

Mills è uno dei nomi di maggior rilievo nel panorama del cinema indipendente americano contemporaneo. Marito di Miranda July, artista e regista a sua volta, Mills ha iniziato la sua carriera come regista di video musicali per artiti come Moby, Yōko Ono e gli Air, per poi debuttare nel cinema nel 2005 con Thumbsucker - Il succhiapollice, cui hanno fatto seguito Beginners e 20th Century Women. Tre film che, se non avete già visto, dovreste affrettarvi a recuperare.

C'mon C'mon, che conta sulla fotografia in bianco e nero del Robbie Ryan de La favorita, e su una colonna sonora firmata dai fratelli Aaron e Bryce Dessner, membri dei The National, racconta una storia che scava nel rapporto tra adulti e bambini. Protagonista è Joaquin Phoenix, nei panni di un uomo di mezza età che impara a prendersi cura di un bambino per la prima volta, attraverso un viaggio che si trasformerà in una meditazione sull'amore, la genitorialità e sull’andare avanti anche se non si ha idea di cosa accadrà nel futuro. Nel cast anche Gaby Hoffmann (Perdona e dimentica, Wild), Scoot McNairy (Monsters, L’amore bugiardo) e il giovanissimo Woody Norman.

C'mon C'mon: il trailer italiano del film