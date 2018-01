C'est la vie è "una commedia piena di umanità dove si ride molto": ce la raccontano il protagonista e i registi

Arriva questo giovedì nei nostri cinema, distribuita da Videa, C'est la vie - prendila come viene la nuova commedia firmata dai registi di Quasi amici Olivier Nakache e Eric Toledano.

Grande successo di pubblico e di critica in patria, il film racconta di un matrimonio in una splendida dimora del XVII secolo, alle porte di Parigi. Quello che dovrebbe essere l'ennesimo successo di Max, con alle spalle un'esperienza trentennale nell'organizzazione di matrimoni, questa volta rischia di trasformarsi in un disastro a causa dei litigi, dell'indisciplina e della manie di protagonismo dei vari membri della squadra di Max .

Il film segue i preparativi e lo svolgimento della festa attraverso gli occhi dello stesso Max e della sua assistente ma anche del fotografo, del cantante animatore, dei cuochi e di tutto il resto della brigata.



C'est la vie - Prendila come viene: Trailer italiano del film - HD

A capo dell'orgranizzazione e di un affiatato cast corale troviamo Jean-Pierre Bacri. Il protagonista e i registi ci raccontano il film e la loro esperienza sul set nelle due video interviste che trovate qui sotto:



C'est la vie - Prendila come viene: Intervista a Jean-Pierre Bacri - HD



C'est la vie - Prendila come viene: Intervista a Eric Toledano e Olivier Nakache - HD