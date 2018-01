C'est la vie: clip italiana in esclusiva della nuova commedia dei registi di Quasi amici

Presentata alla scorsa Festa del Cinema di Roma, la nuova commedia di Eric Toledano e Olivier Nakache arriverà nelle nostre sale a partire da giovedì 1 febbraio, distribuita da Videa. Tra colpi di scena e situazioni assurde, C'est la vie - Prendila come viene ricalca l'andamento tragicomico di Quasi amici, a cavallo tra la risata e la commozione. Questa volta, però, il film non ruota attorno a un'improbabile amicizia ma a un altrettanto improbabile team di catering, determinato, nonostante tutto, ad assicurare agli sposi il tipico matrimonio da sogno.



Vi presentiamo oggi in anteprima una nuova clip italiana tratta dal film; un frammento del ritmo frenetico e delle situazioni paradossali che ritorneranno in tutta la pellicola, facendovi ridere di gusto. Nella clip incontriamo anche due dei personaggi chiave del film: il tormentato fotografo in crisi Guy (Jean-Paul Rouve) e l'irascibile Adéle (Eye Haidara), il braccio destro del capo catering Max (Jean-Pierre Bacri).





La trama ufficiale del film:

Nulla è più importante per due sposi del giorno del proprio matrimonio! Tutto deve essere semplicemente magico in ogni momento. E per organizzare la festa perfetta, Max ed il suo team sono i migliori in circolazione! Pierre ed Elena hanno deciso di sposarsi in un magnifico castello poco fuori Parigi e hanno scelto di affidarsi a loro per una serata meravigliosa. Seguiremo tutte le fasi, dall’organizzazione alla festa, attraverso gli occhi di quelli che lavorano per renderla speciale. Inutile dire che sarà una lunga giornata, ricca di sorprese, colpi di scena e grandi risate...Dopo il successo di Quasi Amici torna la coppia di registi più brillante del cinema francese con una commedia tutta da ridere!

Il Trailer Ufficiale in Italiano di C'est la vie: