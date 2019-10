C'era una volta... a Hollywood torna in sala con 4 scene in più

News Cinema

La Sony farà uscire in Nord America, il 25 ottobre, una versione del film più lunga di 10 minuti.

Torniamo a parlare di C'era una volta... a Hollywood a qualche giorno dalla notizia che il film non uscirà in Cina per via del rifiuto di Quentin Tarantino di soddisfare la richiesta del governo locale di effettuare alcuni tagli. Il regista potrà consolarsi della mancata presenza del film in uno dei mercati più importanti al mondo tornando in 1000 sale USA, proprio questo weekend, con una nuova versione 10 minuti più lunga. Avete capito bene: la lettera d'amore del regista al cinema e alla Los Angeles pre-omicidio di Sharon Tate delizierà nuovamente il pubblico con 171 minuti di immagini. Le scene inedite aggiunte saranno quattro, quindi più Leonardo DiCaprio e Brad Pitt per tutti? Speriamo di sì. Al momento non sappiamo cosa sia esattamente il materiale supplementare, ma arriveranno presto ragguagli dagli Stati Uniti. La Sony Pictures ha così motivato la sua decisione attraverso Adrian Smith, Presidente della distribuzione nazionale: “Il pubblico ha dato un incredibile sostegno al film. Non vediamo l'ora di offrirgli un’altra opportunità per vederlo, sul grande schermo, come dovrebbe essere visto, premiandolo con ulteriori immagini e suoni degli anni '60 catturati da Quentin Tarantino".

A questo punto non ci resta che incrociare le dita e sperare che l'extended cut del nono lungometraggio del regista di Pulp Fiction, che ha guadagnato globalmente oltre 368 milioni di dollari, arrivi anche da noi.