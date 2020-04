C'era una volta... a Hollywood: Tarantino potrebbe scriverci una novelization

News Cinema

Tra i molti progetti di Quentin Tarantino ci sarebbe un ritorno al suo ultimo film con un romanzo ispirato agli eventi e ai personaggi raccontati.

C'erano una volta le novelization, che arrivavano, puntuali, con ogni film di un certo spessore. In pratica si tratta da libri scritti da illustri sconosciuti che raccontano la storia che avevamo appena visto nel film. Ma in questo caso è diverso. Quentin Tarantino, che è sempre pieno di progetti interessanti, starebbe pensando di scrivere un romanzo ispirato agli eventi e ai personaggi di C'era una volta... a Hollywood.

Nel suo caso, dicevamo, non si tratterebbe solo di raccontare cosa è successo e già sappiamo, ma di espandere vari aspetti rimasti appena abbozzati, senza problemi di lunghezza. Sappiamo tutti che le scene inserite nelle edizioni speciali in Blu-ray e dvd del film non sono che una minima parte di quelle girate, che sicuramente potrebbero essere sviluppate in un libro.

Ovviamente, come dicevamo all'inizio, questa è solo una delle tante idee che ha Tarantino - tra l'altro da poco diventato papà - e non va confuso col romanzo di cui ha parlato con Scorsese tempo fa. Comunque sia, se deciderà di scrivere anche questa novelization, siamo sicuri che stavolta sarà una bella ed essenziale lettura.