C'era una volta... a Hollywood senza rivali al boxoffice italiano del weekend

News Cinema

Il film di Tarantino totalizza 5.413.000 euro in cinque giorni, scalzando Il Re Leone e IT: Capitolo 2.

Numeri sensibili per il primo weekend al boxoffice italiano di C'era una volta... a Hollywood di Quentin Tarantino: il film con Brad Pitt, Leonardo DiCaprio e Margot Robbie ha totalizzato in cinque giorni 5.413.000 euro, con notevole media per sala di 4.470 euro (per 1.016 copie!). Il precedente The Hateful Eight di Tarantino si fermò in Italia a 8.495.000, quindi il nuovo lungometraggio del regista americano deve ancora combattere un po' per raggiungere o magari superare quella cifra. Ci sono buone probabilità che accada, visto che, paragonando i totali mondiali dei due film, fino a questo momento C'era una volta... a Hollywood batte gli Hateful Eight per 344.550.000 milioni di dollari contro 155.760.000.

Incredibilmente stabile e resiliente in seconda posizione c'è ancora il remake del Re Leone, che riesce a registrare altri 938.000 euro, raggiungendo il totale italiano monstre di 36.557.000, con oltre cinque milioni e mezzo di presenze. I 40 non sembrano poi così lontani.

Slitta dal primo al terzo posto IT: Capitolo 2 di Andy Muschietti, fine del suo adattamento del romanzo omonimo di Stephen King: nel weekend incassa 591.000 euro, che vanno ad alimentare il bottino italiano di 8.998.000. Raggiungerà i 14 del primo capitolo? Nel mondo l'horror ha raggiunto i 359.000.000 di dollari, un risultato ben lontano dai 700 del primo atto.