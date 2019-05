C'era una volta a... Hollywood sarà più lungo quando arriverà al cinema

Il nono film di Quentin Tarantino, C'era una volta a... Hollywood, presentato in concorso a Cannes, dura 2 ore e 39 minuti. Ma come tutti sappiamo non è la prima volta che ai festival arrivano versioni non completamente finite dei film e che un autore, in seguito a volte alle critiche ma più spesso dando ascolto alla propria visione, decida di rimetterci mano e modificare quello che è stato presentato.

Per portare C'era una volta... a Hollywood a Cannes, Tarantino ha dovuto fare una corsa, e quindi sta ripensando alla versione che uscirà nelle sale (in America il 26 luglio, in Italia, ahimé, il 19 settembre), dopo aver avuto modo di assistere alle reazioni del pubblico in sala (stessa cosa aveva fatto nel 2009 con Bastardi senza gloria): "Potrei allungarlo" - ha dichiarato il regista a WIndieire - "Non togierei niente, ma proverò a rimetterci qualcosa dentro".