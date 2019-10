C'era una volta a... Hollywood non uscirà in Cina ma Tarantino se ne infischia e non cede

News Cinema

Il regista dice no ai tagli al suo film più personale, su cui aleggia l'ombra della polemica per il ritratto di Bruce Lee.

Immaginate di essere un regista famoso, non un semplice shooter pagato un tanto al chilo, ma un vero autore. Il vostro film più personale sta per uscire in un mercato potenzialmente enorme, che ne coronerebbe il successo commerciale. Però vi chiedono di tagliarlo. Una settimana prima dell'uscita, prevista per il 25 ottobre. Voi che fareste? Quentin Tarantino, che ha il final cut e si è trovato in questa sgradevole situazione con C'era una volta a... Hollywood, ovviamente ha detto no.

Da giorni si era a conoscenza di una lettera scritta da Shannon Lee, figlia di Bruce Lee, al Ministero del cinema della Repubblica Popolare cinese, in cui si lamentava il ritratto che nel film viene fatto del padre e si chiedeva di intervenire. Senza dare spiegazioni, ad ogni modo, il governo cinese ha posposto a data indefinita l'uscita del film (uno dei cui finanziatori, tra l'altro, è il Bona Film Group di Pechino), prima di chiedere dei tagli al regista.

Per un film di Tarantino sarebbe stata la prima uscita in grande stile sul territorio cinese, dove DiCaprio è una star ancora per via di Titanic. uscito con enorme successo anche lì. Al momento il suo nono film ha incassato in tutto il mondo 366 milioni di dollari. Sembra comunque che la Cina, anche in seguito alle proteste di Hong Kong e alla reazione dell'Occidente, abbia stretto ulteriormente le maglie della censura. Ad esempio nella versione lì uscita di Bohemian Rhapsody sono stati eliminati tutti i riferimenti all'omosessualità di Elton John.