C'era una volta... a Hollywood: in attesa di vederli a Roma, ecco i protagonisti nel nuovo motion poster italiano

L'atteso film di Quentin Tarantino arriverà nei cinema italiani il 18 settembre prossimo.

C'è grande attesa nella capitale per l'arrivo di Quentin Tarantino e del cast del film, che saranno a Roma venerdì sera per l'anteprima italiana di C'era una volta... a Hollywood, l'atteso nono film del regista americano, in uscita nei cinema italiani il 18 settembre prossimo, distribuito da Sony Pictures Italia.

L'appuntamento per i fan è per venerdì 2 agosto alle ore 19.30 al Cinema Adriano. Prima dell'anteprima del film, ci sarà ovviamente la consueta sfilata sul red carpet di Tarantino e del cast.

Nel frattempo possiamo ammirare di nuovo i protagonisti del film in questo nuovo motion poster italiano che vi presentiamo in esclusiva:



C'era una volta... a Hollywood, che vede nel suo super cast anche Brad Pitt, Al Pacino, Timothy Olyphant, Emile Hirsch, Zoe Bell, Dakota Fanning, Kurt Russell, Damian Lewis e Michael Madsen, è ambientato nella Los Angeles del 1969 in cui tutto sta cambiando e dove l'attore televisivo Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) e la sua storica controfigura Cliff Booth (Brad Pitt) cercano di farsi strada in una Hollywood che ormai non riconoscono più. Il film, attraverso diverse linee narrative, vuole essere un tributo all'ultimo periodo dell'età d'oro di Hollywood.