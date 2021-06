C'era una volta a Hollywood: il book trailer del primo romanzo di Quentin Tarantino (con scene inedite del film)

News Cinema

Debutterà nelle librerie italiane il 1° luglio, edito da La Nave di Teseo, la novelization dell'ultimo film di Tarantino. E dagli Stati Uniti arriva un trailer che contiene numerose immagini che non sono finite nel montaggio finale.

Come vi avevamo già raccontato qualche mese fa, è imminente il debutto nelle librerie del primo romanzo di Quentin Tarantino, una novelization (ovvero la versione narrativa ampliata della sceneggiatura, o giù di lì) del suo ultimo film, l'acclamato C'era una volta... a Hollywood.

Il libro sarà pubblicato in Italia da La Nave di Teseo, ma dagli Stati Uniti intanto, complice anche l'uscita in home video e in digitale del film, arriva un book trailer del romanzo nel quale, ovviamente, le immagini sono quelle del film: comprese numerose scene inedite che non sono finite poi nel montaggio finale.





"C'era una volta a Hollywood" uscirà in italia il 1° luglio. Qui di seguito vi mostriamo la copertina italiana del libro e quella dell'edizione statunitense, cui si aggiungerà anche, sempre negli USA, una versione audiolibro con la voce di Jennifer Jason Leigh.

Questa la sinossi ufficiale del romanzo come appare sul sito di La Nave di Teseo:



Rick Dalton è un attore con alle spalle una luminosa carriera nel cinema in bianco e nero, ma a Hollywood negli anni ’60 si invecchia molto in fretta e ora Dalton deve lottare per un ruolo in una serie tv commerciale o in un film in Italia con Virna Lisi o Gina Lollobrigida. La spalla di Rick è Cliff Booth, un veterano di guerra dalla vita movimentata che gli fa da controfigura nei film, e da confidente e autista nel privato. La vita di Rick e Cliff a Cielo Drive è scandita dalle feste a casa di Roman Polanski, il regista del momento, dalla rivalità con Steve McQueen e con Bruce Lee, e dalla ricerca ossessiva di un ruolo importante per rilanciare una carriera in declino. Mentre un giovane carismatico, arrabbiato con Hollywood per avere infranto i suoi sogni artistici, progetta la sua vendetta violenta in una comunità hippy fuori città, Rick è distratto dall’attrice che recita con lui nella serie tv: una giovane lolita che lo riporta nella magia del cinema. Il primo romanzo di Quentin Tarantino è una storia di desiderio e riscatto tra le stelle di Hollywood: mentre tutto sta cambiando, la forza dell’immaginazione appare come una sirena a cui è difficile resistere.