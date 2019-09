C'era una volta... a Hollywood è stato il film più visto nel giorno della sua uscita

News Cinema

Com'era prevedibile, il nono film di Quentin Tarantino ha iniziato alla grande il suo cammino alla conquista del botteghino italiano.

Com'era facilmente prevedibile, nel suo primo giorno nei cinema italiani, mercoledì 18 settembre, C'era una volta... a Hollywood è stato il film più visto nei cinema italiani. Il nono film di Quentin Tarantino, che pure in Italia è arrivato un mese e mezzo dopo il debutto nei principali paesi esteri, ha incassato nella giornata di ieri 855.045 euro, totalizzando 120.608 spettatori.

Il dato è di rilievo, ma forse non eccezionale, perché a dare filo da torcere a Tarantino è stata Chiara Ferragni: il documentario di Elisa Amoruso a lei dedicato ha incassato anche ieri oltre 500mila euro, arrivando così al notevole totale di 1.057.329 euro incassati in due dei tre giorni d'uscita evento previsti dalla distribuzione.