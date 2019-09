C'era una volta... a Hollywood domina al botteghino

News Cinema

Partenza confortante per il nuovo e attesissimo film di Quentin Tarantino.

Se la cava bene non solo in patria, ma ovunque sta uscendo nel mondo, buon (quasi) ultimo il nostro paese, dove C'era una volta...a Hollywood continua a dominare il botteghino dall'uscita di mercoledì scorso. L'attesissimo film di Quentin Tarantino, infatti, ha totalizzato 3,7 milioni di euro in quattro giorni, di cui 1.140.000 circa solo ieri, sabato 21 settembre, con una media di 1250 euro a sala.

Il tutto in un mese di settembre che si conferma assolutamente confertante al botteghino, con un sostanzioso aumento che supera il 35% rispetto allo scorso anno. Merito, soprattutto, dell'exploit inatteso de Il Re Leone, che ha raggiunto e superato i 36 milioni di euro di incasso totale. Se l'è cavata anche il sequel di It, che sembra destinato a sfiorare i 9 milioni totali.

Fra i film italiani conferma l'affezione del pubblico italiano nei confronti di Mio fratello rincorre i dinosauri, legata al successo del libro da cui è tratto il film con Alessandro Gassmann e Isabella Ragonese. Un milione e mezzo per la commedia, mentre Tutta un'altra vita, protagonista Enrico Brignano, si avvicina al milione. Restando al cinema italiano, fra i lavori presentati con successo a Venezia, se la sta cavanda egregiamente il bel film di Pietro Marcello, Martin Eden, arrivato a 1.260.000 euro appena prima di concludere la sua terza settimana di programmazione.