C'era una volta... a Hollywood diventerà una miniserie per Netflix?

Il film è appena uscito in America ma già si rincorrono le voci che vogliono applicato anche a lui il trattamento adottato per The Hateful Eight.

In America C'era una volta... a Hollywood è appena uscito, con grande successo di pubblica e critica. Da noi lo vedremo per ultimi, il 18 settembre, dopo l'anteprima italiana di stasera a Roma. Ma, in un momento in cui tutto si consuma in fretta, non c'è neanche il tempo di lasciar decantare la visione che già si parla del futuro del film. Che secondo alcuni, tra cui Kyle Buchanan del New York Times (vedi tweet), subirà lo stesso trattamento applicato a The Hateful Eight: ovvero diventerà un extended cut che è andato in onda in 4 episodi su Netflix come una specie di miniserie.

Del resto le scene tagliate dalla versione cinematografica da 160 minuti saranno tante e tali da giustificare ampiamente un trattamento del genere, anche se la destinazione principale dei film di Quentin Tarantino resta comunque il cinema, anche perché il regista continua a girare in pellicola (a 35 e 70mm.). Non essendo però in sé contrario ai nuovi media, come le piattaforma streaming, semplicemente le sfrutta per mostrare al pubblico quello che non avrebbe altrimenti possibilità di vedere se non come extra in un dvd. Questa operazione gli permette poi di sperimentare col ritmo e col materiale dando vita ad altre narrazioni.

In effetti, dopo la proiezione al festival di Cannes Tarantino aveva annunciato l'intenzione di tornare sul film e ritoccare il montaggio, che a quanto si dice è rimasto pressoché identico, con tagli impercettibili, per cui è probabile che sarà lo streaming a dargli l'occasione di farlo. Intanto, aspettiamo di sapere le ultime novità sul film domani, dalla viva voce di Quentin Tarantino, Leonardo DiCaprio e Margot Robbie (assente ahimé Brad Pitt), che dopo il red carpet di stasera presenteranno il film alla stampa italiana .

I keep hearing Tarantino told the ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD actors that he’ll put their deleted scenes back when he recuts the film into episodes for Netflix, akin to what he recently did with HATEFUL EIGHT — Kyle Buchanan (@kylebuchanan) August 1, 2019