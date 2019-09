C'era una volta a Hollywood ancora primo al boxoffice italiano, batte The Hateful Eight

News Cinema

Al secondo posto ancora Brad Pitt con Ad Astra, al terzo Rambo - Last Blood.

C'era una volta... a Hollywood di Quentin Tarantino non solo è ancora primo al boxoffice italiano del weekend, ma con gli ultimi 2.154.000 euro ha ufficialmente superato il suo precedente The Hateful Eight: i totali sinora sono 9.054.000 contro 8.495.000 (357 milioni di dollari contro 156 nel mondo). Lento o non lento, pur suscitando pareri contrastanti, il film sta conquistando il nostro pubblico. Quentin a parte, la sensazione è che le interessanti new entry della settimana si siano danneggiate a vicenda, dato che nessuna è riuscita a toccare il milione di euro.

Brad Pitt comunque occupa anche il secondo posto, col debutto della fantascienza filosofica di Ad Astra, diretto da James Gray. In quattro giorni porta a casa 816.000 euro, con media per sala di 1.943 per 420 copie. C'era una volta... a Hollywood lo supera anche in questo: dopo due settimane veleggia su 2.565 euro per il doppio delle copie distribuite. Ad Astra nel mondo fino ad ora ha rastrellato 89 milioni di dollari, per un budget purtroppo tra gli 80 e i 100 milioni di dollari.

Esordio in terza posizione anche per Rambo: Last Blood con un immarcescibile Sylvester Stallone: la partenza è da 733.000 euro in quattro giorni. Il quinto e forse ultimo atto della saga viaggia al momento su 46 milioni di dollari d'incasso per 50 d'investimento.