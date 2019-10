C'era una volta a... Hollywood: Al cinema San Timoteo di Roma la proiezione esclusiva in pellicola 35mm

News Cinema

Dal 31 ottobre al 3 novembre, appuntamento imperdibile per gli amanti del buon vecchio formato analogico: il nuovo film di Quentin Tarantino sarà proiettato in pellicola e in versione originale sottotitolata in italiano.

Si pensava che il cinema in pellicola fosse definitivamente sparito nel 2013 con l'avvento del digitale, ma Quentin Tarantino continua a battersi per l'utilizzo della pellicola come unico mezzo per riprodurre un'opera cinematografica.

Da giovedì 31 ottobre a domenica 3 novembre, il Cinema San Timoteo a Casalpalocco, proporrà il nuovo film di Tarantino C'era una volta a... Hollywood, in esclusiva su Roma in 35mm con audio Dolby Digital, in versione originale e sottotitoli in italiano.



Dal dicembre 2013 le sale cinematografiche hanno dimesso e buttato gli apparati relativi alla proiezione in pellicola. Il cinema San Timoteo ha mantenuto l’impianto ed è in grado di riprodurre tutti i formati sonori cinematografici esistenti: "è una delle ultime sale rimaste a proiettare qualsiasi formato 35mm e digitale in tutta Italia" scrive Massimo Bombelli, Senior Technician Film & Digital Cinema, tra i tecnici che si occupano della manutenzione delle cabine di proiezione della Mostra del Cinema di Venezia - La Biennale.





Per informazioni complete sull'evento, in collaborazione con Coming Soon e con il patrocinio del Municipio Roma X: www.cineteatrosantimoteo.com, Tel. 3714355129.

Nel caso i giorni delle proiezioni stabilite non bastassero a soddisfare l'affluenza di pubblico, la programmazione verrà prolungata nei giorni successivi.