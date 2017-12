C'è una data d'uscita non casuale per il nuovo film di Quentin Tarantino

Uscirà in piena estate, come ogni blockbuster che si rispetti, il nono film di Quentin Tarantino, prodotto e distribuito dalla Sony, e precisamente il 9 agosto 2019. Una data che non sembra affatto casuale, visto che il film è ambientato nel 1969 e tra i personaggi e gli eventi della storia ci sono anche le gesta delittuose degli adepti del recentemente scomparso Charles Manson.

Il film uscirà infatti esattamente il giorno del cinquantesimo anniversario della strage di Bel Air, quando i giovani membri della cosiddetta Manson Family, istigati dal loro pazzo guru, posero fine con violenza inaudita alla vita dell'attrice ventiseienne Sharon Tate, moglie di Roman Polanski, che aspettava un figlio da lui, e degli amici che ospitava nella villa in assenza del marito.

Non sappiamo se si tratti di una singolare coincidenza o se la data di uscita sia stata voluta da Tarantino, ma adesso non ci resta che aspettare l'annuncio ufficiale degli attori e il titolo del film, che si preannuncia come un evento imperdibile.