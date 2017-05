C'è un reboot di Charlie's Angels in arrivo nel 2019

Serie tv andata in onda dal 1976 al 1981, Charlie's Angels, interpretato anche dalla compianta Farrah Fawcett, era già approdato al cinema nel 2000 con Charlie's Angels e in un sequel del 2003, Charlie's Angels - Più che mai, entrambi diretti da McG e interpretati da Cameron Diaz, Lucy Liu e Drew Barrymore. Con gli incassi rispettivamente di 264 e 259 milioni di dollari, c'è da stupirsi che la Sony abbia atteso così tanto per avviare l'ennesimo reboot.





Se n'era discusso già due anni fa, ma ora è ufficiale: Elizabeth Banks dirigerà il film, la cui uscita è collocata il 7 luglio del 2019, su sceneggiatura di Carlo Bernard e Doug Miro, che stanno riscrivendo il copione di Evan Spiliotopoulos. Non si sa ancora al momento chi interpreterà gli Angeli, ma rimane in noi la convinzione, così come scrivemmo due anni fa, che la stessa Banks non sfigurerebbe nel gruppo, ammesso che se la senta di accollarsi regia e interpretazione contemporaneamente. Apparsa come attrice di recente in Power Rangers, Elizabeth Banks ha all'attivo come regista Pitch Perfect 2, che ha portato a casa 287 milioni di dollari su 29 di costo.