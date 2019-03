C'è tempo: video interviste a Walter Veltroni, Stefano Fresi e il cast della commedia

In viaggio per le strade blu, come le definirebbero negli Stati Uniti; le strade secondarie, quelle privilegiate per godersi la meraviglia dell'Italia di provincia. Per la sua opera prima, documentari esclusi, Walter Veltroni ci racconta di un burbero e confusionario Stefano Fresi, che si sposta per il paese insieme al piccolo fratellino di cui ha appena scoperto l'esistenza, l'esordiente Giovanni Fuoco, in una spider molto vintage. Tanto, ed ecco il titolo: C'è tempo.

Ce ne parlano in queste interviste video, Veltroni stesso, e i protagonisti, Stefano Fresi, Giovanni Fuoco e Simona Molinari, apprezzata cantante jazz al primo film come attrice.



C'è tempo: La nostra intervista a Walter Veltroni - HD



C'è tempo: La nostra intervista a Stefano Fresi, Simona Molinari, Giovanni Fuoco - HD