C'è qualcuno in casa tua: il trailer dell'horror in cui l'assassino prima svela i tuoi segreti e poi ti uccide

News Cinema

E’ arrivato il trailer dello slasher movie targato Netflix e in arrivo il 6 ottobre C'è qualcuno in casa tua, in cui un killer si abbatte su un gruppo di adolescenti.

Debutterà su Netfix il 6 ottobre l'horror C'è qualcuno in casa tua, e quindi circa tre settimane prima di Halloween. In realtà si tratta di uno slasher movie piuttosto cruento, ispirato al romanzo di Stephanie Perkins "There is Someone Inside Your House". A dirigerlo ci ha pensato Patrick Brice, che è il regista e lo sceneggiatore della serie Room 104. Fra i produttori ci sono invece Shawn Levy e soprattutto James Wan, l'inventore della saga di Saw.

C'è qualcuno in casa tua ha per protagonisti degli adolescenti, per la precisione degli studenti di liceo e il personaggio principale è una ragazza (Sydney Park) che dalle Hawaii si trasferisce in una scuola del Nebraska. Gli altri interpreti del film sono Sarah Dugdale (che ricordiamo in Virgin River), Kayla Heller e Théodore Pellerin.

Di C'è qualcuno in casa tua è stato diffuso lo spaventosissimo trailer. Eccolo, insieme alla sinossi ufficiale del film:

Makani Young si è trasferita dalle Hawaii in una tranquilla cittadina del Nebraska insieme alla nonna per finire il liceo, ma, mentre inizia il contro alla rovescia per il diploma, i suoi compagni di classe vengono perseguitati da un killer determinato a svelare all'intera città i loro segreti più oscuri e che terrorizza le sue vittime indossando una maschera che riproduce il loro viso. Con un passato misterioso alle spalle, Makani deve scoprire, insieme ai suoi amici, l'identità del killer prima che tutti diventino sue vittime.