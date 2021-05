C'è la... mano di Christina Hendriks sul celebre poster di American Beauty

News Cinema

Christina Hendriks racconta su Instagram quello che nessuno sapeva, ovvero che il celebre manifesto di American Beauty compone le parti del corpo di due persone, una delle quali... è lei.

Quando si dice dare una mano per creare qualcosa di memorabile... Christina Hendriks, la rossa e prosperosa bellezza di Mad Men e Hap & Leonard, l'ha fatto. Letteralmente. Un paio d'anni fa l'attrice aveva rivelato su Instagram che era sua la mano che stringeva la rosa sul celebre poster del film premio Oscar 2000 American Beauty, ma adesso è tornata sull'argomento, durante un'intervista radiofonica per il programma The Rich Eisen Show, per raccontare come è stata composta l'immagine e perché.

"Facevo la modella. E uno dei lavori che ottenni fu un servizio fotografico per il poster di un film. Non avevo idea di che film fosse. C'erano due modelle, io e un'altra. E facemmo diverse versioni con la sua mano e il suo stomaco, il mio stomaco e la sua mano e viceversa. Alla fine sono state scelte la mia mano e il suo stomaco".

Lo stomaco in questione, per chi volesse saperlo, è dell'attrice e modella Chloe Hunter. "Non era la prima volta - ha aggiunto Hendicks - che facevo la modella per le mani. Ero una ballerina classica, perciò sapevo muovere le mani in modo elegante. Era un lavoro come un altro. Probabilmente venni pagata un centinaio di dollari. Ero solo felice di avere un lavoro. Non sapevo cosa sarebbe diventato American Beauty. E poi quando lo vidi dissi "ehi, quella è la mia mano!".

In pratica, il manifesto di American Beauty è composto come una specie di mostro di Frankenstein, sia pure con parti bellissime. 21 anni fa Christina Hendriks era ancora un'attrice emergente, con all'attivo qualche particina televisiva (tra cui un episodio di Angel, dove faceva la barista!) e arrotondare le faceva comodo. Adesso che la possiamo vedere in tutta la sua bravura e bellezza nella serie Good Girls, questo divertente episodio è tornato alla luce.