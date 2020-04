By the Sea: il film dal sapore europeo che Brad Pitt e Angelina Jolie hanno girato in luna di miele

News Cinema

La quarta regia dell'attrice prende spunto dal dolore per una perdita e racconta la storia di una coppia in crisi che va in vacanza in Francia.

By the Sea è il secondo e ultimo film in cui Angelina Jolie e Brad Pitt hanno recitato insieme. Il primo, che è stato anche teatro della nascita del loro amore (lui all'epoca era sposato con Jennifer Aniston), era l'adrenalinica spy story Mr. and Mrs. Smith, del 2005. By the Sea è uscito invece nel 2015 ed è l'unica delle regie della Jolie firmata "Angelina Jolie Pitt". Ambientato in un immaginario paesino marittimo della Francia, il film è stato girato a Gozo, un'isola dell'arcipelago maltese, durante la luna di miele della coppia, che si era sposata nell'agosto del 2014 in Francia. Costato dieci milioni di dollari, By the Sea ne ha incassati poco più di tre e ha imposto alla Jolie, per esigenze di copione, di occultare i suoi tatuaggi, cancellati in post produzione attraverso la computer grafica. Dopo By the Sea la signora Pitt aveva deciso di non recitare mai più in un film, per dedicarsi unicamente alla regia. Poi ha cambiato idea, e per fortuna, altrimenti non l'avremmo vista riprendere il ruolo di Malefica in Maleficent: Signora del male. Interpretato anche da Mélanie Laurent (la Shosanna di Bastardi senza Gloria) e da Melvil Poupaud (Grazie a Dio), il film racconta la difficile relazione, piena di silenzi e non detti, di una coppia di newyorchesi: l'ex ballerina Vanessa e lo scrittore Roland. A ispirare il loro viaggio dall’ombra alla luce è stata una donna molto amata da Angelina e che troppo presto ha lasciato questo mondo.

By the Sea: Il nuovo trailer italiano del film - HD

By the Sea: un film in memoria di mamma Marcheline Bertrand

Angelina Jolie è una donna fortunata, molto fortunata: ha sposato l'uomo più bello del mondo (Brad Pitt) e ha una carovana di figli che la amano teneramente. Inoltre ha dalla sua la bellezza, la ricchezza e il successo. E tuttavia anche lei ha conosciuto diversi momenti bui, non ultima la vasectomia a cui ha deciso di sottoporsi quando ha scoperto di avere mutazioni del DNA dei geni BRCA e di essere quindi predisposta ai tumori al seno e all'ovaio. L'attrice, che ha subito altre operazioni invasive, ha cominciato a scrivere la sceneggiatura di By The Sea subito dopo l'intervento, poco prima di cominciare la le riprese del suo film da regista Unbroken. A spingere Angie a dare sfogo alla propria creatività è stato, in particolare, il ricordo di sua madre Marcheline Bertrand, che nel 2007 era morta proprio a causa di un cancro ovarico. A questa perdita ne sono seguite altre due: quella della nonna e della zia materna della Jolie, sempre causate da un tumore. "Ho scritto il film perché volevo esplorare il dolore" - ha raccontato la regista, che ha deciso di ambientare la vicenda negli anni '70 perché in quel periodo sua mamma aveva 20 anni, l'età più bella. La scelta di quest'epoca l'ha portata a rivolgersi al direttore della fotografia Christian Berger, candidato all'Oscar per Il nastro bianco. Berger ha usato quasi esclusivamente la luce naturale, ispirandosi a diversi film europei degli anni '60 e ’'70, film che, tra l'altro, Marcheline Bertrand, anche lei attrice, adorava. Pensando che mai e poi mai avrebbe trasformato il suo copione in immagini in movimento, Angelina Jolie ha scritto in libertà. Quando poi ha deciso di mettersi al lavoro, si è ben guardata dal rivolgersi a una major per la produzione. By the Sea doveva restare un film indipendente, e perciò libero, anticonformista. L'obiettivo è stato raggiunto e singolare è innanzitutto il primo trailer che è stato diffuso, che conteneva solo immagini e musica. Non ci sono riferimenti, nel film, alla vita della coppia ribattezzata Brangelina, come la regista ha più volte dichiarato: "Chi ci conosce” - ha detto una volta - "sa che siamo una coppia molto stabile, e che quindi non siamo Roland e Vanessa".

Essere diretti dalla propria moglie: l'opinione di Brad Pitt

Sul set di By the Sea Brad Pitt si è sentito libero come non gli era mai successo prima, e anche protetto, in un certo senso. Quando Angelina stava scrivendo la sceneggiatura, entrambi chiamavano il film "the crazy one" (il film folle) o "the worst idea" (l'idea peggiore) e ne ridevano insieme, e insieme hanno deciso di girarlo durante la luna di miele, che è stata quindi una luna di miele "allargata". "In quanto artisti" - ha spiegato Pitt a tal proposito - "volevamo fare qualcosa che ci consentisse di uscire dalla nostra comfort-zone. Volevamo essere attori 'grezzi'. E’ una prospettiva rischiosa, ma la vita è breve". A film finito Pitt si è complimentato con la sua signora per la perizia registica da lei dimostrata. "Angelina ha girato un film molto europeo, minimalista, elegante" - ha osservato compiaciuto. L'attore, del resto, non era uno di quei mariti che vogliono accanto una donna di casa. Brad e Angelina non hanno unito le forze solo per By the Sea e Mr. e Mrs. Smith. Lei ha recitato, da protagonista, in A Mighty Heart, film di Michael Winterbottom di cui lui era produttore.