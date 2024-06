Butcher & Blackbird: il popolare romance diventa un film

News Cinema

Arriva dal BookTok un nuovo adattamento cinematografico dedicato a Butcher & Blackbird, il primo volume della trilogia The Ruinous Love.

Il BookTok colpisce ancora: Butcher & Blackbird, un popolare romance, diventerà un film. Si tratta del primo volume di una trilogia sentimentale intitolata Ruinous Love, firmata da Brynne Weaver, che ha riscosso grande successo soprattutto grazie al passaparola di TikTok e, traendo forza da quella viralità, ha poi intrigato anche il mondo dello spettacolo. Per questo riceverà un adattamento cinematografico. Come riporta Variety, il film avrebbe già individuato il suo regista: Chris McKay, che negli ultimi anni ha lavorato a progetti come La guerra di domani e Renfield.

Butcher & Blackbird, il romance virale su TikTok diventa un film

Con un debutto recentissimo che risale allo scorso ottobre quantomeno negli States, Butcher & Blackbird è uno dei volumi più discussi sul BookTok. Presentato come una commedia romantica oscura, il film non ha ancora annunciato il suo cast per cui non sappiamo chi interpreterà i suoi protagonisti, né chi si occuperà della sceneggiatura. Il romanzo si basa sulla storia di due assassini rivali: Sloane e Rowan. Il loro obiettivo è dare la caccia ad altri serial killer. A causa di un incontro fortuito, le loro circostanze cambiano e nonostante tra di loro sembri esserci poca tolleranza, le scintille non mancano di certo. La descrizione ufficiale, riportata da Collider, racconta:

Butcher and Blackbird segue due killer concorrenti che prendono di mira altri serial killer mentre cercano di superarsi a vicenda. Mentre il loro improbabile legame si trasforma in qualcosa di più profondo, iniziano a chiedersi se un futuro insieme potrebbe mai essere possibile.

Come riporta Collider, la trilogia ha venduto oltre un milione di copie in oltre 18 paesi con un fandom molto forte a livello internazionale. Non è il primo romanzo fenomeno del BookTok a ricevere un trattamento per lo schermo. Basti pensare al successo di L’estate nei tuoi occhi, Heartstopper o ancora Rosso, bianco & sangue blu e il più recente It Ends With Us. Siamo noi a dire basta.