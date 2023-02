Bussano alla porta: M. Night Shyamalan sul ruolo di Dave Bautista: "Una delle performance migliori dell'anno"

News Cinema

M. Night Shyamalan ha elogiato il lavoro di Dave Bautista in Bussano alla porta, affermando di voler tornare a collaborare con l'attore.

Bussano alla porta - ultima fatica di M. Night Shyamalan - è al cinema dal 2 febbraio. Nel cast, oltre a nomi noti come quello di Rupert Grint e Jonathan Groff, spicca la presenza di Dave Bautista, ormai sempre più presente in grandi produzioni. Terminata la lunga parentesi del MCU - interpretava Drax il distruttore - l'attore ha infatti deciso di esplorare quante più sfumature possibili del suo talento, con l'obiettivo di essere finalmente "preso sul serio".

Bussano alla porta - M. Night Shyamalan elogia il lavoro di Dave Bautista

Una conferma del talento e delle capacità recitative dell'ex wrestler è giunta, del resto, da M. Night Shyamalan, che ha voluto fortemente Bautista nella sua ultima prova registica. Nelle scorse settimane, il cineasta aveva infatti definito quella dell'attore "una delle migliori performance dell'anno". In questi giorni è poi tornato sull'argomento, specificando l'approccio utilizzato per la costruzione del ruolo e l'importanza del processo di auto-consapevolezza portato avanti da Bautista:

Abbiamo portato avanti un processo per fare in modo che si convincesse di poter essere davvero così bravo. Dave è un ragazzo umile e molto autocritico, con tanta volontà di lavorare durissimo. C'è un modo giusto di chiedere a te stesso di migliorare, e poi c'è quello autodistruttivo, che ti porta soltanto a rendere di meno. Secondo me è una delle performance migliori dell'anno.

Dave Bautista, dunque, è finalmente pronto a cambiare rotta, mettendo da parte i ruoli muscolari negli action movie e diventando un attore a tutto tondo. Già un paio di anni fa aveva infatti dato prova del suo talento in Dune di Denis Villeneuve, il quale - come il collega Shyalman - ha deciso di puntare sulla star, ritagliando, nel sequel, un maggior spazio per il personaggio di Glossu Rabban. Di recente è poi apparso nel cast corale di Glass Onion - Knives Out, al fianco di Daniel Craig, Edward Norton, Kate Hudson, Jessica Henwick, Kathyrin Hahn, Janelle Monáe, Leslie Odom Jr. e Madelyne Cline. Bautista è poi atteso nel terzo capitolo del franchise che l'ha reso famoso, Guardiani della Galassia Vol. 3 - al cinema dal 3 maggio -, che segnerà non solo l'addio dell'attore al personaggio ma anche la fine dell'intero team - formato da Chris Pratt, Zoe Saldana, Vin Diesel, Bradley Cooper, Pom Klementieff e Karen Gillan - per come lo conosciamo. Non resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti sui prossimi progetti di Dave Bautista, il quale ha già dichiarato di voler tornare a collaborare sia con Shyamalan che con Villeneuve.