Burraco fatale selezionato per il concorso del 15° Festival del cinema italiano di San Paolo del Brasile

News Cinema

La commedia italiana Burraco fatale è stata scelta per il Festival di cinema italiano di San Paolo, è il primo risultato dell’accordo fra Fenix Entertainment e Minerva Pictures Group per la distribuzione internazionale delle prime due produzioni Fenix.

Burraco Fatale vola oltreoceano con la sua prima uscita all'estero, in occasione del 15° Festival de Cinema Italiano no Brasil, che si terrà dal 24 novembre al 6 dicembre in via telematica a San Paolo del Brasile.

La commedia, prodotta da Fenix Entertainment con Rai Cinema, diretta da Giuliana Gamba e interpretata da cinque grandi interpreti del cinema italiano quali Claudia Gerini, Angela Finocchiaro, Paola Minaccioni, Caterina Guzzanti e Loretta Goggi, è stata selezionata e parteciperà alla kermesse nella sezione dedicata alle più interessanti uscite cinematografiche della stagione, accanto a opere di grande qualità come Hammamet di Gianni Amelio, Cosa sarà di Francesco Bruni, 5 è il numero perfetto di Igort e molti altri.

La selezione è il primo risultato di un’importante accordo siglato da Fenix Entertainment con Minerva Pictures Group Srl, società cinematografica italiana attiva nel campo dell’international sales, per la vendita internazionale dei film Burraco Fatale di Giuliana Gamba e Dietro la notte di Daniele Falleri.

"Continuiamo a lavorare per posizionarci in modo sempre più importante nel mercato internazionale - dichiara l’Amministratore Delegato della società Riccardo Di Pasquale - e siamo orgogliosi di iniziare a collaborare con la divisione internazionale di Minerva Pictures, una delle sales agency più dinamiche in Europa nel campo della vendita internazionale e pioniera della diffusione del cinema italiano all’estero. Sono assolutamente convinto della forza intrinseca del cinema di poter veicolare la cultura italiana nel mondo più di qualsiasi altro mezzo: perché il linguaggio cinematografico è universale e perché l’Italia ha sempre avuto un ruolo di primaria importanza nel mondo dell’entertainment internazionale. La nostra cinematografia ha una sua specificità ben riconosciuta all’estero, e sono certo che con Minerva Pictures i film di Fenix Entertainment andranno ad arricchirne l’offerta».