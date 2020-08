Burraco fatale: in anteprima il trailer del film con Claudia Gerini, Paola Minaccioni, Caterina Guzzanti e Angela Finocchiaro

News Cinema

Giuliana Gamba dirige Claudia Gerini, Paola Minaccioni, Caterina Guzzanti, Angela Finocchiaro in Burraco fatale, una commedia sull'amicizia e le seconde possibilità di cui vi mostriamo il trailer, in anteprima esclusiva. Il film arriverà prossimamente al cinema con Fenix Entertainment.

"Se aspetti un altro po' vado in menopausa" - dice Paola Minaccioni nel trailer della commedia al femminile Burraco fatale, inno all'amicizia fra donne, alla grinta del gentil sesso e alle seconde possibilità, quelle che fortunatamente, al giorno d'oggi, capitano alle ragazze cresciute. Non sono più trentenni, infatti, le protagoniste del film, che è diretto da Giuliana Gamba e sceglie i modi e i toni della favola ma anche di un film da ridere a volte indiavolato nel quale l'avventura e l’imprevisto sono dietro l’angolo, così come il romanticismo. Irma, Eugenia, Miranda e Rina, che non possono non ricordare le girls di Sex and the City, lasciano la loro quotidianità non sempre esaltante per partecipare a un torneo nazionale di Burraco, gioco di carte che per loro è sempre stato occasione di incontro e di scambio di idee, opinioni, piccole frustrazioni. Qualcuna incontrerà l’amore, qualcun'altra supererà il cinismo dietro cui si nasconde.

Mette a confronto quattro attrici talentuose e scoppiettanti Burraco fatale, ognuna capace di divertire in modo diverso, chi attraverso la battuta, chi attraverso la comicità slapstick. Insieme alla Minaccioni, troviamo Angela Finocchiaro, Claudia Gerini e Caterina Guzzanti. Accanto a loro recita Loretta Goggi, e poi c’è anche Mohamed Zouaoui, ex promessa del calcio tunisino diventato attore e qui interesse amoroso di Irma (Claudia Gerini).

Burraco fatale è prodotto da Fenix Entertainment, Rai Cinema e Morocco Movie Group, ed è distribuito da Fenix Entertainment. La sceneggiatura è di Giuliana Gamba e Francesco Ranieri Martinotti e questo è il trailer nuovo di zecca, che vi presentiamo in anteprima esclusiva e che ci aiuta a farci un'idea di cosa vedremo presto in sala.