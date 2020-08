Burraco fatale: il poster del film con Claudia Gerini, Angela Finocchiaro, Paola Minaccioni e Caterina Guzzanti

News Cinema

Il manifesto in anteprima esclusiva del film di Giuliana Gamba Burraco fatale in cui 4 amanti del burraco (Claudia Gerini, Angela Finocchiaro, Paola Minaccioni e Caterina Guzzanti) si ritrovano a giocare a carte scoperte nella vita.

Molte donne che non sono più ragazze, o meglio sono ragazze grandi, perché è lo spirito a rendere giovani, hanno l'abitudine di riunirsi di tanto in tanto intorno a un tavolo per giocare a Burraco, e, mentre giocano, parlano della vita e magari di uomini. Succede anche alle quattro protagoniste di Burraco fatale, un film targato Fenix Entertainment che noi di comingsoon.it avremo il piacere di vedere in anteprima al Bari International Film Festival 2020.

Burraco fatale può contare su un cast femminile a dir poco eccezionale, formato da Claudia Gerini, Angela Finocchiaro, Paola Minaccioni, Caterina Guzzanti e, in un ruolo più piccolo, Loretta Goggi. C’è anche un maschietto nel film: Mohamed Zouaoui.

Ecco la sinossi ufficiale di Burraco fatale:

Irma, Eugenia, Miranda e Rina sono quattro donne diverse, ognuna con il proprio carattere, le proprie debolezze e le proprie eccentricità, ma legate da una conoscenza profonda e duratura nel tempo, unita e scandita dalle loro irrinunciabili partite a carte. Quando decidono di partecipare ad un torneo nazionale di burraco e uscire dalla loro quotidianità, si ritroveranno improvvisamente a carte scoperte. La vita offre sempre una seconda occasione e l'amore può tornare a stravolgere a qualsiasi età. Del resto, è proprio il gioco del burraco ad avergli insegnato che una partita va giocata tutta, fino in fondo, e che nessun risultato è mai scontato.

Burraco fatale è diretto da Giuliana Gamba, che ha dichiarato: "Ho raccontato uno sfaccettato universo femminile che si svela attraverso la vita di quattro donne di mezza età. Per loro l'amore si è trasformato in utopia e le carte gli permettono di evadere dalle insoddisfazioni della vita di coppia. È anche un film, questo, sulle seconde possibilità: le protagoniste si rifugiano dietro un cinismo di facciata, adoperano l'arte della civetteria di provincia, ma non hanno sopito il naturale bisogno di affetto, la voglia di abbandonarsi a sentimenti forti. Ognuna di loro cerca, con alterne fortune, il riscatto che una vita borghese non riesce a comprare. Il film l'ho concepito come una favola moderna dal respiro internazionale. Tiene salde le sue radici nella tradizione della commedia all'italiana e si intreccia con i canoni delle love story che da sempre fanno sognare il pubblico".

Di Burraco fatale vogliamo mostrarvi oggi il poster ufficiale in esclusiva, in attesa di condividere con voi le nostre impressioni sul film.