Buon risultato di ascolti per Magari su RaiPlay

News Cinema

Numeri confortanti per i primi giorni di trasmissione del film opera prima di Ginevra Elkann, Magari, sulla piattaforma di RaiPlay, che però dimostra alcuni limiti.

Buon successo di pubblico per il film Magari di Ginevra Elkann, primo di otto film Rai Cinema, di cui quattro inediti, che nei primi otto giorni su RaiPlay ha registrato 200 mila spettatori e 450 mila visualizzazioni. Secondo i dati interni, si tratta della migliore performance di un film sulla piattaforma digitale Rai nei primi giorni di pubblicazione; un film particolarmente apprezzato dal pubblico femminile che rappresenta il 55% degli spettatori rilevati. Analizzando inoltre i dati auditel on line, Magari è il quarto titolo più visto on demand di tutta l’offerta RaiPlay.

Il film è l’opera d’esordio di Ginevra Elkann, interpretata da Riccardo Scamarcio e Alba Rohrwacher e fa parte dell’iniziativa realizzata da Rai Cinema e RaiPlay dal titolo La Rai con il Cinema Italiano, quattro film inediti, pubblicati per la prima volta in esclusiva ogni giovedì su RaiPlay e quattro pellicole che arrivano direttamente sulla piattaforma Rai dopo essere uscite nelle sale cinematografiche.

Una notizia sicuramente legata anche alla forte presenza in casa legata alla quarantena, oltre a una rinnovata abitudine alla visione in streaming. Numeri che dimostrano le potenzialità di RaiPlay, e dovrebbero ancora di più spingere la RAI a migliorare un servizio ancora molto acerbo, basti pensare ai problemi avuti da molti durante la visione proprio di Magari, con blocchi e crash. Navigando nella piattaforma va notata anche l'assenza di qualità Full HD nei film, presentati al massimo in 720p, o addirittura in SD. Oltre a questo, brillano per assenza sottotitoli e doppio audio per i film stranieri, mentre non esiste la funzione, a cui ormai siamo abituati dalle altre piattaforme concorrenti, di poter riprendere la visione di un video dal momento in cui ci si era interrotti la volta precedente. Difetti che rendono RaiPlay ancora non all'altezza di altre realtà, che speriamo siano presto superati, anche sulla scia del successo di questi dati d'ascolto.