Buon compleanno Wim Wenders: cinque film in streaming per festeggiare i 75 anni dell'autore tedesco

Compie oggi 75 anni il grande autore tedesco Wim Wenders, una delle figure fondamentali nella storia del cinema europeo e non solo. Regista capace di esprimere fin dagli inizi una visione assolutamente personale, spesso attratto dalle regole del cinema americano di genere che però ha sempre adoperato per esporre il suo stile rarefatto, Wenders ha avuto il suo momento di massimo splendore artistico tra la seconda metà degli anni ‘70 e la prima degli anni ‘90. Ed è proprio da questo fondamentale ventennio di opere che abbiamo scelto cinque film in streaming per ricordare a voi l’arte di Wenders e a noi stessi le grandi emozioni che ha saputo regalarci attraverso tali titoli.

L’amico americano (1977)

Il primo confronto con il noir di chiara derivazione hollywoodiana arriva per Wenders grazie all’adattamento del capolavoro letterario di Patricia Highsmith. Il cineasta compone un puzzle psicologico ed emotivo ammaliante, immerso in un’atmosfera sospesa e insieme disperata che fanno de L’amico americano un film senza tempo. Merito della riuscita del cult-movie è anche delle interpretazioni perfette di Bruno Ganz e Dennis Hopper. Un giallo emozionante e sospeso, nella miglior tradizione del cinema dell’autore tedesco. Disponibile su Chili, Amazon Prime video.

Paris, Texas (1984)

Forse il film più famoso di Wim Wenders, un capolavoro doloroso sulla necessità di riparare gli errori commessi e l’impossibilità di convivere con essi. Harry Dean Stanton e e una Nastassja Kinski mai così fragile ed efficace danno vita a un duetto di rarissima potenza emotiva, dove la comunicazione si mostra impossibile eppure profondissima. Paris, Texas è un film sul e nel deserto, prima di tutto quello dell’animo umano. Palma d’Oro a Cannes, una delle più meritate della storia della kermesse francese. Disponibile su Chili, Amazon Prime video.

Il cielo sopra Berlino (1987)

Il bianco e nero del grande direttore della fotografia Henri Alekan incornicia un film che in molte occasioni diventa poesia della visione, sottile dissonanza musicale, concerto di immagini e silenzi. Bruno Ganz e Solveig Dommartin sono una delle coppie più romantiche della storia del cinema europeo, perfetti eppure impossibili alla vicinanza. Un Wenders ispiratissimo per un cult-movie che ha definito un’era. Commovente cameo di Peter Falk. Non ci saranno altri film come Il cielo sopra Berlino. Disponibile su Chili, Amazon Prime video.

Così lontano così vicino (1993)

Sequel ideale de Il cielo sopra Berlino che la critica ha cordialmente detestato ma che noi invece difendiamo a spada tratta, non fosse altro che per la straordinaria sequenza aerea e musicale che apre il film. Così lontano così vicino non deve essere accostato al precedente, possiede un’altra idea di cinema, un’altra anima disperata che lotta contro i tempi e le visioni in continua evoluzione. Un film iperbolico, sfrontato e traboccante, ma così pieno di amore e dolore che rimane impossibile da ignorare. Assolutamente da rivalutare. Disponibile su Chili.

Lisbon Story (1994)

Un film più “piccolo” dopo le grandi produzioni degli anni passati, eppure ispiratissimo nella ricerca di armonia tra immagine e suono melodico. Rüdiger Vogler ancora una volta presta il suo corpo segaligno e il suo volto guascone al regista che lo ama, e gli regala una prova soave ed eterea. Lisbon Story è musica, viaggio, spensieratezza, poesia del quotidiano. Un gioiello di cinema libero. Disponibile su Chili.

Se fosse stato disponibile in streaming avremmo sicuramente messo nella lista Fino alla fine del mondo (1991), il nostro film preferito di Wim Wenders, un road movie con venature fantascientifiche di enorme potenza espressiva, dove forma e contenuto si fondono in un’alchimia quasi folle, eppure avvincente. William Hurt, Solveig Dommartin, Max von Sydow, Jeanne Moreau, Rüdiger Vogler e Sam Neill sono i protagonisti di un dei film più ipnotici degli anni ‘90. Per favore trovate il modo di vederlo o rivederlo.