Buon compleanno Tom Hardy! Ecco i suoi migliori film in streaming

Il protagonista di Mad Max: Fury Road compie oggi 44 anni: cinque titoli in streaming per celebrarne talento e carisma.

Tom Hardy è senza alcun dubbio uno degli attori più talentuosi, carismatici e coraggiosi esplosi nello scorso decennio. Grazie a una presenza scenica fuori dal comune e a doti che invece sanno esplicitare la vita interiore del personaggio, l’interprete che compie oggi 44 anni ha potuto alternare film di enorme richiamo presso il pubblico con altri prodotti in grado di mostrare le sue capacità più sfumate. Grazie a questo mix, che i cinque film in streaming qui sotto confermano in pieno, Tom Hardy può essere a buon diritto considerato una delle star maggiormente complete del cinema contemporaneo. Buona lettura.

Warrior (2011)

Dopo la consacrazione a livello internazionale arrivata l’anno prima grazie a Christopher Nolan e il suo Inception, Tom Hardy sceglie un dramma familiare a sfondo sportivo. E Warrior si dimostra fin da subito uno dei migliori titoli di genere: insieme al coprotagonista Joel Edgerton infatti l’attore compone una coppia di fratelli appassionante e dolorosa, ognuno con i propri fantasmi da combattere. Gavin O’connor dirige un film solido ed emotivamente potente, che vede nel proprio perfetto cast anche Frank Grillo e un Nick Nolte da nomination all’Oscar. Cinema di spessore e contenuti. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Infinity +, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Chi è senza colpa (2015)

A nostro avviso il miglior film del 2015. MichaëL R. Roskam dirige un noir metropolitano interamente ambientato a Brooklyn, dove la tensione narrativa si accompagna con personaggi a tutto tondo, magnificamente caratterizzati e con un protagonista capace di esprimere molto solo con uno sguardo. La miglior prova d’attore di Hardy fa di Chi è senza colpa un grande film di genere, in cui l’attore recita insieme a James Gandolfini, Matthias Schoenaerts, Noomi Rapace. Da rivedere e rivedere, ti lascia impalato sulla poltrona ogni volta. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Disney +.

Revenant - Redivivo (2015)

Arruolato da Alejandro González Iñárirtu per il suo mitico survival-western, Hardy risponde con una prova magistrale nel ruolo dell’antagonista che lascia Leonardo DiCaprio a morire nella foresta dopo essere stato quasi massacrato da un orso. Revenant - Redivivo è un film formalmente prezioso, dove la luce naturale viene adoperata dal grande direttore della fotografia Emmanuel Lubezki per costruire una visione vera e insieme poetica del mondo passato. Oscar per la regia, la fotografia e il miglior attore protagonista. Nomination come supporting actor per Hardy, al momento l’unica della sua carriera. E non ci si spiega davvero perché...Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, TIMVision, Amazon Prime Video.

Mad Max: Fury Road (2015)

Il film di culto dello scorso decennio, un viaggio folle nel deserto post-apocalittico che soltanto George Miller poteva realizzare in maniera tanto libera e cinematograficamente strabordante. Mad Max: Fury Road parte con Hardy come protagonista ma pian piano si posta verso la straordinaria Furiosa di Charlize Theron, personaggio shakespeariano inserito dentro uno sci-fi da incubo. Grande cinema, grandi attori, grande regista. Una catasta di Oscar tecnici. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Netflix, TIMVision.

Dunkirk (2017)

Ancora per Christopher Nolan in un ruolo secondario ma che a conti fatti è il cuore pulsante del film e non a caso si merita l’ultima, commovente scena. Il pilota che con il suo sacrificio garantisce la ritirata della navi cariche di soldati britannici è l’eroe di Dunkirk, film geometrico e formalmente ineccepibile, che rappresenta il meglio dello sguardo dell'autore sulla Storia. Quattro Oscar tecnici per uno dei lungometraggi di guerra più importanti e riusciti della del cinema moderno, un colossal con un cuore che palpita sotto la confezione magistrale. Hardy avrebbe meritato un’altra nomination. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision.